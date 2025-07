In queste ore a non sfuggire agli occhi attenti del web è stata una mossa social di Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha infatti condiviso un post riguardante i suoi genitori e il gesto ha fatto discutere.

La mossa social di Chanel Totti

In queste settimane il nome di Chanel Totti è più volte spuntato fuori. Di recente infatti si è mormorato che la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti fosse in trattative per entrare a far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Come è noto, il talent show farà ritorno su Rai 1 a partire da fine settembre e proprio in questo momento Milly Carlucci e tutta la sua squadra sono alla ricerca dei prossimi concorrenti. Stando a quanto è trapelato dunque, pare che la padrona di casa abbia messo gli occhi sulla secondogenita di Ilary e Totti e che attualmente siano in corso delle trattative.

Attualmente parò né da parte della Rai né tantomeno da parte di Chanel sono giunte conferme in merito. In attesa di scoprire cosa accadrà però solo nelle ultime ore un gesto social della neo 18enne ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire perché e quello che è successo.

Tutto è iniziato quando Chanel Totti ha condiviso sul suo profilo TikTok il video di un’altra utente che fa riferimento alla storia d’amore dei suoi genitori Ilary e Francesco Nel post in questione si legge infatti: “Gli ho detto di non aver superato una grande delusione d’amore. Lui mi fa: ‘Ah, quindi non hai ancora superato una vecchia relazione?'”. A quel punto a spuntare è proprio una foto della Blasi e di Totti e naturalmente il gesto della figlia della conduttrice e dell’ex Capitano della Roma, che ha repostato la clip, non è sfuggito ai più.

Il pubblico intanto si chiede se realmente Chanel entrerà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Solo nelle settimane a venire però ne sapremo di più in merito.