Cosa accadrà nella prossima edizione di Ballando con le stelle e chi saranno i concorrenti? Una nuova indiscrezione rivela la potenziale presenza della figlia di un famosissimo Vip.

Chanel Totti a Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle avrà inizio tra qualche mese, come di consueto alla fine dell’estate, ma già si parla dei possibili concorrenti che verranno svelati alcune settimane prima della partenza. Un nome che sembrerebbe essere quasi ufficiale è quello del cantante Rosa Chemical e a lui si aggiungerebbero anche Alex Schwazer, Melissa Satta, Lorena Bianchetti e Barbara d’Urso.

Ovviamente si tratta solo di rumor e non sappiamo ancora con certezza che cosa accadrà e chi saranno i concorrenti effettivi. Si vociferava sul web anche del nome di Francesco Totti ma pare che anche questa volta abbia gentilmente declinato l’offerta ed è a questo punto che arriva l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia.

Nella sua rubrica ‘Chicchi di Gossip’, il giornalista ha rivelato che Milly Carlucci ora starebbe puntando ad avere nel cast di Ballando con le stelle la figlia Chanel Totti. All’interno della newsletter si legge che “le trattative sono in corso” ma manca comunque l’ufficialità da parte della Rai o della figlia del calciatore.

Mentre attendiamo maggiori informazioni su questo fronte, possiamo però vedere chi molto probabilmente non ci sarà tra i nomi fatti sui social. Francesca Pascale dovrebbe apparire come ballerina per una notte mentre Flavio Insinna, avvistato a pranzo con la conduttrice, ha smentito con un commento su Twitter la sua partecipazione come concorrente.

Vi terremo aggiornati non appena cominceranno a trapelare le identità dei partecipanti effettivi alla prossima edizione del divertente talent di Rai 1.