Scaletta terza puntata Battiti Live 2025

Tutto è pronto per la terza puntata di Battiti Live 2025, in onda questa sera, lunedì 21 luglio, su Canale 5. Anche quest’anno la tradizionale kermesse musicale sta ottenendo un ottimo successo e settimana dopo settimana a salire sul palco sono gli artisti più amati della musica italiana. Alla conduzione della manifestazione quest’anno troviamo nuovamente Ilary Blasi e di Alvin, che sono affiancati da Nicolò De Devitiis.

Anche stasera la kermesse si svolge dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta e come al solito non mancheranno le emozioni. Ma qual è l’ordine di uscita dei cantanti? Scopriamo la scaletta della terza puntata, riportata da Davide Maggio:

The Kolors (Medley)

(Medley) On the road: Irama (Lentamente)

(Lentamente) Annalisa (Maschio e Euforia)

(Maschio e Euforia) Rkomi (Dirti di no e Il ritmo delle cose)

(Dirti di no e Il ritmo delle cose) Fedez e Clara (Scelte stupide)

(Scelte stupide) Fedez (Battito)

(Battito) Francesco Gabbani

On the road: Coma_Cose (Gelosia)

(Gelosia) Anna (Tt le Girlz e Désoleée)

(Tt le Girlz e Désoleée) On the road: Irama (Nera)

(Nera) Sophie and the Giants

On the road: Coma_Cose (Cuoricini)

(Cuoricini) Gabry Ponte

Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv (Red Flag)

(Red Flag) Tony Hadley

Bresh (Umore marea e La tana del granchio)

(Umore marea e La tana del granchio) Capo Plaza

Anna Tatangelo

Clara (Febbre)

(Febbre) Rhove

Gaia (Chiamo io chiami tu e Dea saffica)

(Chiamo io chiami tu e Dea saffica) Fred De Palma (Barrio lambada e Medley)

Battiti Live 2025 tappe

Ora che abbiamo finalmente letto la scaletta della terza puntata di Battiti Live 2025, vediamo quali sono le tappe di questa nuova edizione. In molti si chiedono infatti dove fanno la kermesse musicale.

Come accade ogni anno, la manifestazione si svolge in diverse città della Puglia. Oltre a Molfetta, il programma toccherà Andria, Ostuni, Bitonto, Bari, Taranto, Mesagne, Galatina e Manfredonia.

Dove vederlo in streaming

Sapete dove vedere Battiti Live 2025? Dopo aver scoperto la scaletta della terza puntata e l’ordine di uscita dei cantanti, adesso vi riveliamo dove seguire la kermesse musicale in tv e in streaming.

Le puntate vanno in onda in prima serata per cinque settimane su Canale 5 ogni lunedì, alle ore 21:30. Chi non riuscisse a seguire la messa in onda televisiva può recuperare la trasmissione anche in streaming, comodamente dal proprio smartphone o dalla smart tv.

È possibile infatti seguire Battiti Live in diretta e on demand sull’app o sul sito di Mediaset Infinity.