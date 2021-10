1 La decisione di Charli D’Amelio

Sono ormai anni che Charli D’Amelio è la regina indiscussa di TikTok. La giovanissima influencer con i suoi modi di fare e i suoi contenuti sui social ha saputo conquistare il cuore del web e a oggi è senza dubbio una vera star internazionale. Proprio in questi giorni la D’Amelio è in giro per l’Europa con la sua famiglia, e dopo Parigi e Montecarlo è stata la volta dell’Italia! Charli è così arrivata prima a Napoli e poi a Roma, ma durante la sua permanenza è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha reso il suo soggiorno spiacevole. Proprio a Napoli infatti la tiktoker è stata presa letteralmente d’assalto dai fan, che speravano in una foto con lei. In breve infatti i più hanno capito in che hotel alloggiasse l’influencer e si è così scatenato il caos.

Nonostante la grande affluenza di follower tuttavia la D’Amelio è sempre stata disponibile con tutti, e ha scattato un selfie con tutti i presenti. Tuttavia dopo tre giorni di tranquillità è accaduto qualcosa di spiacevole. Charli e la sua famiglia infatti dopo essere tornati da una gita in barca a Capri hanno trovato centinaia di fan che li attendevano sotto il loro hotel. A quel punto la tiktoker ha cercato di accontentare tutti, ma qualcuno l’ha spintonata, e ha così lamentato un dolore alle costole.

Rientrata in albergo così, come svelano alcuni testimoni, sembrerebbe che Charli D’Amelio sia scoppiata a piangere! A quel punto è arrivata l’amara decisione di non fare più alcuna foto con i fan!

Ma non è finita qui! A finire nel mirino dei fan infatti è stata anche il resto della famiglia D’Amelio, e anche in questo caso non sono mancati spiacevoli episodi. Andiamo a scoprire cosa accaduto.