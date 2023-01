NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Ospite internazionale della puntata, in occasione di una sorpresa di questa sera è Charlize Theron. L’attrice incanta tutti e parla in italiano

Charlize Theron parla in italiano

Il sabato sera per molte famiglie italiane, come da tradizione, ha un appuntamento fisso: C’è Posta Per Te. Questa sera Maria De Filippi ha accolto un’amatissima ospite internazionale: Charlize Theron. La nota attrice è stata accompagnata dall’interprete Olga Fernando. Un gradito ritorno anche il suo.

Sebbene sia presente la traduttrice ufficiale, per l’appunto, Charlize Theron ha voluto comunque pronunciare qualche parola in italiano, fin dal suo ingresso in studio. L’interprete del film Biancaneve e il cacciatore ha salutato tutti e ringraziato per la calorosa accoglienza. Poi ha chiesto a Maria De Filippi come stesse, poi ha aggiunto di stare bene (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

Per far sentire a suo agio Charlize Theron, come capita spesso in queste circostanze, Maria De Filippi ha fatto una breve intervista alla produttrice cinematografica e anche qui si è lasciata scappare qualche parola in italiano, che ha fatto tanto sorridere il pubblico presente in studio. I social, invece, sono letteralmente impazziti per questo piccolo particolare. (QUI UN ALTRO VIDEO)

A colpire, oltretutto, è stato anche il look indossato da Charlize Theron. L’attrice ha scelto una camicia, accompagnata da un gilette rigato di colore grigio e blu scuso e un pantalone blu. Charlize ha scelto un make-up leggero, non troppo marcato, e come acconciatura un meraviglioso effetto bagnato. Anche in questo caso il pubblico da casa ha molto apprezzato la scelta stilistica della modella sudafricana e ne ha sottolineato la straordinaria eleganza.

Charlize Theron ha presenziato a C’è Posta Per Te come ospite di un bellissimo regalo. Durante la storia raccontata da Maria De Filippi, oltretutto, l’attrice si è molto commossa. In più occasioni, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime.

