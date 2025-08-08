Poche ore fa Charlize Theron ha spento 50 candeline. Nel corso di una recente intervista intanto la celebre attrice ha fatto una rivelazione sulla sua vita sessuale che non è passata inosservata e che ha attirato l’attenzione del web.

Le parole di Charlize Theron

Nella giornata di giovedì 7 agosto Charlize Theron ha compiuto 50 anni. La celebre e amata attrice, da anni nel cuore del pubblico, è da sempre una delle icone del mondo del cinema e senza dubbio alcuni dei suoi film hanno fatto la storia. Di recente intanto proprio la Theron è stata protagonista del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper e nel corso della chiacchierata è accaduto qualcosa di inaspettato. Charlize ha infatti parlato della sua sessualità, facendo una rivelazione che ha attirato l’attenzione generale. L’attrice ha raccontato di aver avuto in vita sua pochissimi rapporti occasionali, essendo impegnata nel ruolo di mamma. In merito ha dichiarato:

“Probabilmente ho avuto solo tre incontri occasionali in tutta la mia vita. Quando l’ho fatto ho pensato che avrei dovuto farlo di più a vent’anni. Ma mi sono sposata, poi ho avuto dei figli. Chi aveva il tempo per appuntamenti, radersi, farsi la ceretta e truccarsi? Avevo due bambini da portare a scuola”.

Poco dopo però è arrivato il colpo di scena. Charlize Theron ha infatti ammesso di aver riscoperto i piaceri del sesso occasionale e di essere andata a letto con un ragazzo di 26 anni. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente hanno diviso il web, scatenando l’ira delle malelingue: “Di recente sono stata con un ragazzo di 26 anni ed è stato davvero incredibile, è una cosa che non avevo mai fatto”.

Charlize nel mentre si gode questa nuova fase della sua vita e a lei facciamo i nostri più sinceri auguri per i suoi 50 anni.