Alcuni ladri si intrufolano in casa di Fiorello in piena notte e il conduttore viene derubato. Secondo le prime ricostruzioni, il bottino sarebbe superiore ai 300mila euro. Ecco cosa sarebbe accaduto in queste ore.

Ladri in casa di Fiorello

Sono ormai anni che Fiorello è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Dopo la chiusura di Viva Rai 2, in questi mesi lo showman è tornato in onda con il suo nuovo attesissimo programma, che ha appassionato tutto il pubblico. Nelle ultime ore tuttavia il conduttore è stato protagonista di uno spiacevole episodio, che sta già facendo chiacchierare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha fatto sapere Il Messaggero, nel corso della notte alcuni ladri si sarebbero intrufolati in casa del presentatore. Stando alle prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero messo le mani su oggetti di grandissimo valore, tra cui collane, pietre preziose, orologi, e non solo. Secondo quanto riferito, il bottino sarebbe superiore ai 300mila euro, pur non essendoci ancora una stima precisa.

Stando a quanto si legge, i ladri si sarebbero introdotti nella casa di Fiorello attraverso una porta finestra. Una volta entrati nell’abitazione avrebbero rovistato in tutte le camere, portando via numerosi oggetti di valore. Ad accorgersi del furto sarebbe stata la donna di servizio, che dopo aver trovato la casa sottosopra avrebbe chiamato inizialmente la Polizia, che attualmente si sta occupando del caso, e in seguito i proprietari.

A intervenire pare sia stata anche la Scientifica e dalle prime indagini sembrerebbe che al momento non sia emerso nessun elemento utile. I malviventi infatti potrebbero aver usato dei guanti in lattice per non lasciare impronte digitali. Attualmente il presentatore non ha ancora commentato quanto accaduto e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio per dire la sua su questa brutta faccenda.