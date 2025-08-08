In queste ore Pierpaolo Pretelli ha riunito la famiglia e si è mostrato sui social insieme alla compagna Giulia Salemi e alla sua ex Ariadna Romero, madre di suo figlio Leo.

Pierpaolo Pretelli riunisce la famiglia

Questo è senza dubbio un periodo felice e ricco di soddisfazioni per Pierpaolo Pretelli. Pochi mesi fa infatti l’inviato de L’Isola dei Famosi è diventato padre per la seconda volta. La compagna Giulia Salemi, con la quale fa coppia fissa da ormai diversi anni, ha dato alla luce il piccolo Kian, che ha allargato la famiglia. In passato invece l’ex Velino di Striscia La Notizia è stato legato ad Ariadna Romero e dal loro amore è nato Leo, che a oggi ha 8 anni. Tra i due, nonostante la seguente rottura, i rapporti sono sempre stati distesi e sereni e fin dal primo momento la modella ha accolto a braccia aperte la Salemi.

In queste ore così è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato tutto il web. Proprio Pierpaolo ha infatti riunito la sua famiglia e si è mostrato sui social insieme a Giulia, all’ex Ariadna e al piccolo Leo. Ma non solo. Il conduttore, facendo commuovere i fan, ha affermato: “Il desiderio espresso al compleanno di Leo si è avverato. Tutti insieme”. Lo scatto a quel punto ha fatto il giro del web e in molti hanno commentato la tenera foto, che è già diventata virale.

Nel mentre Pierpaolo Pretelli, dopo la fine dell’esperienza a L’Isola dei Famosi, si sta godendo dei giorni di meritato riposo insieme alla sua famiglia. Nelle prossime settimane però ad attendere il conduttore ci saranno nuovi impegni e di certo già in molti si chiedono quali sfide ci saranno per lui.

Ma come ci stupirà stavolta Pierpaolo? Non resta che attendere per scoprirlo.