Ieri sera a Che Tempo Che Fa non è passato inosservato il tavolo di Fabio Fazio senza l’acquario. Ma cosa è accaduto e perché non c’erano i pesci?

Le parole di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Ieri sera sul Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. A diretta iniziata tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutti i telespettatori. Al tavolo di Fabio Fazio era infatti assente l’acquario, da sempre simbolo della trasmissione. La scrivania è ormai parte integrante della scenografia e i più dunque si sono stupiti di non ritrovarla.

Ma cosa è accaduto e perché ieri sera non c’era il celebre acquario con i pesci? A rispondere alla domanda ci ha pensato il conduttore stesso. Con una battuta che ha fatto sorridere il pubblico, Fazio ha affermato: «Come avete notato, non c’è la scrivania questa sera. Da quando la corte americana ha tolto i dazi di Trump, ed essendo Discovery americana, ci hanno tolto i pesci. È andata così».

Naturalmente le cose non sono andate così e Fabio Fazio ha voluto semplicemente sdrammatizzare con una battuta. Ma perché allora la scrivania con l’acquario ieri non era presente durante la puntata di Che Tempo Che Fa? Attualmente non è ancora chiaro il motivo dell’assenza dei pesci, ma con ogni probabilità potrebbero esserci stati alcuni problemi tecnici.

La scelta di non avere la celebre scrivania dunque potrebbe essere semplicemente temporanea e già dalla prossima puntata potrebbe tornare a far parte della scenografia.

