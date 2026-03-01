Tra le strade di Monte Carlo il ferrarista sposa Alexandra a bordo di una leggendaria Testa Rossa del 1957

Non era il sibilo tecnologico della sua monoposto attuale, ma il ruggito profondo e viscerale di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 a scandire l’inizio di una nuova vita. Charles Leclerc ha scelto la sua casa, tra gli yacht immobili del porto e quelle curve che profumano di leggenda, per giurare amore eterno ad Alexandra Saint Mleux.

La notizia del matrimonio è rimbalzata tra gli schermi di tutto il mondo grazie a un video diventato immediatamente virale sui social network. Le immagini catturano un istante di rara eleganza dove la coppia appare mentre attraversa le strade monegasche a bordo di un’auto che è un’opera d’arte. Lei regge un bouquet delicato con la grazia di chi mastica arte e bellezza, mentre lui guida con la consueta precisione.

Rito civile e rinfresco blindatissimo

Un rinfresco blindatissimo è seguito al rito civile. La scelta della vettura non è stata affatto casuale, poiché parliamo di un’icona prodotta in pochissimi esemplari che oggi raggiunge valutazioni vicine ai 30 milioni di euro. Charles ha voluto rendere omaggio alla storia della Scuderia proprio a una settimana dal via della nuova, attesissima stagione di Formula 1.

La proposta ufficiale risaliva allo scorso 2 novembre, quando il pilota aveva condiviso con i propri follower l’emozione del grande passo attraverso uno scatto romantico. Alexandra, parigina classe 2002 ma cresciuta proprio tra i vicoli del Principato, rappresenta il perfetto equilibrio tra la riservatezza monegasca e un’eleganza dal respiro internazionale. Laureata all’École du Louvre, la giovane sposa ha saputo trasformare la sua passione per l’arte e la moda in una carriera solida e rispettata.

Negli ultimi due anni la presenza di Alexandra nel paddock è diventata una costante silenziosa ma fondamentale per l’equilibrio mentale del “Predestinato” della Ferrari. Chi li conosce bene descrive la loro unione come un rifugio sicuro lontano dalle luci della ribalta e dal caos mediatico che circonda il mondo delle corse.

Mentre la Formula 1 si prepara a una nuova sfida mondiale, Charles Leclerc ha già vinto il suo trofeo più importante nel cuore di Monte Carlo. Il rombo di quella Ferrari d’epoca sembra aver suggellato una promessa che va ben oltre la linea del traguardo di un Gran Premio.

Dario Lessa

