Da Aurora Ramazzotti a Charles Leclerc, passando per Vanessa Incontrada e Gianluigi Donnarumma: il 2026 sarà un anno ricco di…

Da Aurora Ramazzotti a Charles Leclerc, passando per Vanessa Incontrada e Gianluigi Donnarumma: il 2026 sarà un anno ricco di nozze nel mondo delle celebrità

Il 2026 si preannuncia come un anno denso di emozioni per il mondo dello spettacolo e dello sport. Molte coppie vip sembrano pronte a fare il grande passo, tra conferme ufficiali e indiscrezioni che accendono la curiosità dei fan. Dai volti della TV agli sportivi più amati, ecco chi potrebbe celebrare l’amore con le nozze più attese.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: il sì dopo Cesare

Tra le coppie più seguite, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza spiccano per solidità e complicità. Dopo la nascita del piccolo Cesare, il matrimonio è sembrato solo una questione di tempo. Dopo anni di attesa e dichiarazioni sulla mancanza di fretta, il 2026 potrebbe finalmente essere l’anno giusto per il grande passo.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: nozze riservate

Anche Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante sembrano pronti a sposarsi. Insieme fin dall’adolescenza, hanno sempre mantenuto un profilo discreto. La proposta, arrivata nel 2024, alimenta il gossip: alcuni parlano di una cerimonia intima, altri di un evento elegante lontano dai riflettori. La data ufficiale del sì è attesa con curiosità dai fan.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: l’amore ritrovato

Dopo anni di alti e bassi, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno ritrovato equilibrio e serenità. L’attrice ha annunciato ufficialmente le nozze in un’intervista a Vanity Fair, raccontando il momento in cui ha deciso di dire “sì” dopo 16 anni insieme, un figlio e un lungo periodo di separazione. La coppia ora appare più unita e felice che mai.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux: il sì tra romanticismo e passione

Infine, attenzione puntata sul mondo dello sport: Charles Leclerc, pilota Ferrari, ha annunciato il matrimonio con Alexandra Saint Mleux attraverso un post romantico sui social. “Mr. & Mrs. Leclerc”, ha scritto, accompagnando la frase con l’emoji di un anello e una serie di scatti della coppia, conquistando subito i fan.

Insomma, il 2026 promette di essere un anno ricco di fiori d’arancio, d’amore e di famiglia!