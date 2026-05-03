Edoardo e Giovanni Nuzzi: chi sono i figli del giornalista Gianluigi, cresciuti lontano dai riflettori e protetti dalla riservatezza familiare.

Gianluigi Nuzzi è uno dei principali nomi del giornalismo investigativo italiano, conosciuto per inchieste, libri e programmi televisivi dedicati soprattutto a casi giudiziari e di cronaca nera. Il suo stile è diretto e analitico, caratteristica che gli ha permesso di costruire una forte credibilità sia nella carta stampata sia in televisione.

Sul piano personale è molto riservato: è sposato con la giornalista e imprenditrice Valentina Fontana e insieme hanno due figli, ecco chi sono.

Origini e formazione di Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi, nato nel 1969, è oggi uno dei giornalisti italiani più riconoscibili nel panorama televisivo e dell’inchiesta. Fin dall’infanzia ha dimostrato una forte inclinazione per l’informazione: stando ai suoi racconti, alle scuole elementari avrebbe realizzato un piccolo giornale personale, copiando a mano le notizie del Corriere della Sera. Durante gli anni del liceo scientifico avrebbe affinato ulteriormente questa passione, arrivando persino a presentarsi nei tribunali fingendosi cronista pur di assistere ai processi più rilevanti. Questo approccio precoce lo ha progressivamente indirizzato verso una carriera nel giornalismo professionale, consolidata poi negli anni successivi.

Carriera di Gianluigi Nuzzi tra inchieste, libri e televisione

Dal 1996 Nuzzi è giornalista professionista e ha collaborato con alcune delle principali testate italiane, tra cui L’Europeo, Panorama, Il Giornale e Il Corriere della Sera, oltre a un periodo come inviato per Libero. La sua notorietà cresce anche grazie alla produzione editoriale: nel 2009 pubblica “Vaticano S.p.A.”, un libro-inchiesta diventato un caso internazionale, tradotto in 14 lingue. Seguono poi Metastasi (2010), Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI (2012), Via Crucis (2015), Il libro nero del Vaticano (2020) e I Predatori (tra noi) (2022), dedicato a vicende di cronaca nera italiane.

La carriera televisiva si sviluppa parallelamente. Nel 2010 è autore de L’infedele su La7, poi conduce Gli Intoccabili (2011-2012) e Le inchieste di Gianluigi Nuzzi (2012). Dal 2013 diventa volto di punta di Rete 4 con Quarto Grado, programma di approfondimento su cronaca e casi giudiziari. Nel 2025 porta a teatro “La fabbrica degli innocenti”, dedicato a casi come la strage di Erba, il delitto di Garlasco e il caso Yara Gambirasio. Nello stesso anno realizza uno speciale Videonews sulla morte di Papa Francesco e, da settembre 2025, approda a Canale 5 come conduttore di Dentro la notizia, subentrando a Myrta Merlino. Sempre nel 2025 riceve il Premio Donatella Raffai a Benevento per la conduzione televisiva.

Chi sono (e cosa fanno) i figli di Gianluigi Nuzzi

Dietro l’immagine pubblica del cronista rigoroso, Nuzzi mantiene una dimensione familiare molto riservata. È sposato con Valentina Fontana, giornalista e imprenditrice attiva nel settore della comunicazione. La coppia ha due figli: Edoardo, nato nel 2007, e Giovanni, nato nel 2010. Non emergono informazioni ufficiali o dettagli pubblici sui loro percorsi scolastici o su eventuali attività extra, segno di una precisa volontà familiare di tutelarne la privacy e di tenerli lontani dall’attenzione mediatica.

Valentina Fontana, milanese e laureata in lettere, dopo alcune collaborazioni giornalistiche avrebbe scelto la comunicazione strategica per aziende e istituzioni. Dal 2013 sarebbe socia di Visverbi, realtà che sviluppa modelli di comunicazione integrata. Nello stesso anno dà vita anche a Ponza D’Autore, rassegna culturale descritta come “integrando ai servizi di management di giornalisti un nuovo modello di comunicazione integrata, basato sulla connessione fra competenze scientifiche e creative e lo sviluppo un network trasversale“. La loro relazione è lontana dai riflettori e le apparizioni pubbliche sono rare. Lo stesso Nuzzi ha raccontato: “Mi incoraggia a scrivere libri, perché dice che quando non scrivo sono un uomo incompleto”.