Angie ad Amici 25 è la giovane cantante sarda che sta conquistando il pubblico del talent. Ma chi è davvero? Ecco di dove è, l’età, i genitori, le origini e anche il fidanzato, oltre ai primi passi della sua carriera musicale che l’hanno portata dai primi talent show fino al Serale di Maria De Filippi.

Gli inizi di Angie: talento precoce dalla Sardegna a Milano

Angie, nome d’arte di Angelica Paola Ibba, nasce nel 2001 a Cagliari, in Sardegna, e oggi vive a Milano, dove coltiva il suo sogno musicale. La passione per il canto emerge già da bambina: a soli 9 anni partecipa a Ti lascio una Canzone, il programma condotto da Antonella Clerici, distinguendosi per personalità e talento. Dopo questa prima esperienza, Angie approfondisce la sua formazione artistica presso l’Accademia VMS Italia di Loretta Martinez. Nel 2018 la giovane cantante torna in televisione come concorrente di The Voice of Italy, dove viene scelta dal team di J-Ax, iniziando al contempo a costruire la propria presenza sui social.

Angie afferma di sé: “Sono molto onesta, dico sempre quello che penso. Non riesco a mentire e se ci provo si vede dalla faccia che non sto dicendo la verità”, rivelando il suo approccio diretto e sincero alla musica e alla vita.

Carriera discografica di Angie

Nel 2022 pubblica l’EP Per te e il singolo d’esordio Scema, seguito nel 2023 dal brano Frasi mai dette, che diventa virale su TikTok. Nel 2024 entra nel roster di Emi Records Italy con il singolo Vent’anni e partecipa a Sanremo Giovani con la canzone Scorpione, qualificandosi tra i 25 finalisti. A fine ottobre 2025, Angie approda ad Amici 25, guadagnando il banco nella scuola grazie a una sfida contro Frasa, con l’inedito Poco poco e la cover Falling in Love. La partecipazione al talent rappresenta per lei un nuovo capitolo fondamentale, con la possibilità di consolidare il successo ottenuto nelle fasi precedenti della sua carriera.

Chi è Angie di Amici 25? Di dov’è, fidanzato, età, genitori, origini

Accanto al successo professionale, Angie ha una vita sentimentale stabile. La cantante è legata a Saturno, nome d’arte di Mattia Poggetti, cantautore e musicista classe 2001, con cui condivide anche collaborazioni artistiche. Di recente Saturno ha espresso il suo supporto sui social: “Vai e fagli vedere come si fa, spacca tutto. Fierissimo di te, ti merito questo e molto di più”, un messaggio che ha emozionato i fan. La coppia gode di grande simpatia online, e la loro collaborazione emerge anche nei crediti dell’inedito Poco poco, prodotto insieme al producer Brail.

Angie si distingue anche per la sua presenza sui social. Su Instagram supera i 42mila, numeri destinati a crescere grazie alla popolarità ad Amici 25. La cantante, ora concorrente del Serale nella squadra di Lorella Cuccarini, ambisce a sfruttare questa esperienza come trampolino di lancio definitivo. Come ha dimostrato già nella fase pomeridiana e nelle sfide iniziali del Serale, la cantante è pronta a emergere, con la determinazione e il talento che la caratterizzano sin dall’infanzia.