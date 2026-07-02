Camilla Bresciani, chi è la moglie di Alessandro Bastoni: moda, famiglia e un momento difficile da affrontare insieme

Nel mondo del calcio, dove la vita privata dei protagonisti finisce spesso sotto i riflettori senza essere cercata, Camilla Bresciani ha sempre scelto una strada diversa. Nessuna etichetta da WAG, nessuna sovraesposizione costruita a tavolino. Solo una donna che ha costruito la propria identità professionale con determinazione, accanto a uno degli uomini più apprezzati del calcio italiano.

Chi è Camilla Bresciani

Originaria di Carpi, Camilla Bresciani ha conseguito una laurea in Fashion Culture and Management, trasformando la passione per la moda e la fotografia in un percorso professionale concreto. Insieme al marito ha fondato un brand di abbigliamento con sede a Milano, mentre sui social – in particolare su Instagram, dove conta circa 70mila follower – condivide uno stile visivo raffinato fatto di scatti curati, viaggi e momenti di vita familiare.

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Non una presenza urlata, ma una presenza precisa. Il tipo di comunicazione che costruisce un pubblico fedele senza inseguire la viralità a tutti i costi.

La storia con Alessandro Bastoni: dall’amore alla famiglia

La relazione tra Camilla e Alessandro è diventata pubblica nel 2020, anche se il loro legame sarebbe iniziato molto prima. Una storia cresciuta in silenzio, lontana dai tabloid, con la stessa discrezione che entrambi hanno sempre riservato alla propria vita privata.

Nel gennaio 2022 è arrivata la loro prima figlia, Azzurra Agnese – un nome tutt’altro che casuale. Azzurra richiama i colori dell’Inter, mentre Agnese è un omaggio alla migliore amica d’infanzia di Bastoni, scomparsa tragicamente in un incidente stradale nel 2015. Un gesto silenzioso e profondo, che dice molto su chi sono queste due persone al di là delle luci dei riflettori.

Nel marzo 2023 Alessandro ha fatto la proposta di matrimonio, e i due si sono sposati civilmente il 31 maggio dello stesso anno in provincia di Bergamo, celebrando poi le nozze con una cerimonia in Puglia alla presenza di familiari, amici e diversi compagni di squadra.

Una donna che ha scelto di restare se stessa

In un ambiente dove molte compagne di calciatori costruiscono un’identità pubblica in funzione del partner, Camilla ha sempre mantenuto un profilo riservato, evitando consapevolmente l’etichetta di “WAG“. La sua presenza sui social è figlia del talento e non della notorietà riflessa.

Non è mancato però un momento in cui quella riservatezza è stata violata contro la sua volontà. Dopo l’eliminazione dell’Italia ai Mondiali 2026 — segnata dall’espulsione di Bastoni al 42° minuto contro la Bosnia — Camilla è diventata bersaglio di un’ondata di odio social che l’ha costretta a rendere privato il suo profilo Instagram. Una vicenda che ha mostrato ancora una volta il lato più tossico del tifo, capace di colpire chi non ha nulla a che fare con il risultato di una partita.

Il momento difficile: le indagini su Alessandro Bastoni

È notizia di questi giorni che Alessandro Bastoni è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge un’agenzia di Cinisello Balsamo. Il reato ipotizzato è grave, ma è fondamentale sottolineare che si tratta di un atto dovuto nell’ambito delle indagini preliminari: l’iscrizione nel registro degli indagati non implica alcuna responsabilità penale accertata.

Il legale di Bastoni, l’avvocato Salvatore Scuto, ha dichiarato di escludere categoricamente che il suo assistito abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. La ragazza coinvolta nella vicenda ha a sua volta dichiarato di non essersi prostituita e di non aver ricevuto denaro.

Bastoni è atteso da un interrogatorio nel quale potrà scegliere se rispondere o avvalersi della facoltà di non farlo. La giustizia farà il suo corso.

In questo momento Camilla Bresciani, come sempre, è al fianco del marito. Lontana dai microfoni, lontana dalle polemiche. Esattamente come ha sempre scelto di essere.