Bastano pochi secondi di ripresa in tribuna per cambiare una vita. È successo a Naiel Aguilera, 20 anni, studentessa di psicologia e tifosa del Paraguay, diventata nel giro di poche settimane uno dei volti più riconoscibili e cercati dell’intero torneo mondiale.

Le sue immagini sugli spalti hanno fatto il giro del web, i video sono diventati virali in decine di Paesi e il suo nome ha scalato le tendenze di ricerca internazionali. Con un effetto collaterale curioso: in molti, vedendola per la prima volta, hanno pensato che il suo volto fosse generato dall’intelligenza artificiale. Troppo perfetta per essere vera, si diceva. Poi sono arrivate le interviste televisive, le apparizioni pubbliche, e ogni dubbio è svanito.

Chi è Daniela Naiel Aguilera Fischer: da 100 a 300mila follower in poche settimane

Fino all’inizio di giugno 2026, Daniela Naiel Aguilera Fischer conduceva una vita normale, con una presenza social già discreta (poco più di 100mila follower su Instagram) ma senza particolari riflettori addosso.

La svolta arriva il 5 giugno, in occasione di un’amichevole tra Paraguay e Nicaragua allo stadio Defensores del Chaco di Asunción. Naiel pubblica alcune foto in maglia biancorossa dagli spalti. Le immagini iniziano a circolare, poi esplodono. Nel giro di ore diventano un fenomeno virale. Oggi il suo profilo ha superato quota 300mila follower, con numeri ancora in crescita.

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Partita dopo partita, la leggenda cresce

Il vero salto avviene durante il Mondiale. Dopo aver saltato l’esordio del Paraguay contro gli Stati Uniti – concluso con una sconfitta per 4-1 – Naiel decide di essere presente per la seconda gara della fase a gironi, contro la Turchia, disputata il 20 giugno al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Il Paraguay vince 1-0, le telecamere la inquadrano più volte, poi la raggiungono fuori dallo stadio per un’intervista.

Da quel momento il suo profilo cresce senza sosta. Il pareggio contro l’Australia e soprattutto la qualificazione agli ottavi conquistata ai rigori contro la Germania trasformano Naiel in una sorta di portafortuna ufficiale per i tifosi paraguaiani. Se c’è lei in tribuna, il Paraguay non perde. La leggenda è servita.

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Miss Teen Paraguay, tre lingue e il sogno di Victoria’s Secret

Naiel non è una sconosciuta nel mondo dei concorsi di bellezza. Nel 2022 è stata eletta Miss Teen Paraguay e ha rappresentato il suo Paese al concorso Miss Teen World in El Salvador. Parla spagnolo, inglese e tedesco, frequenta l’università e, come dimostrano i suoi profili social, è tifosa del Paraguay da ben prima che le telecamere la scoprissero.

Ora però il mondo si è accorto di lei, e le conseguenze sono già concrete: nelle ultime settimane sono arrivate proposte da agenzie di moda, offerte da parte di marchi internazionali e persino la possibilità di partecipare a una serie televisiva. I suoi obiettivi per il futuro? Rappresentare il Paraguay a Miss Universo e, un giorno, diventare uno degli “angeli” di Victoria’s Secret.

Nel frattempo, mentre la nazionale paraguaiana prosegue il suo cammino nel torneo, Naiel continua a dividersi tra gli studi, le telecamere e gli spalti. Con la consapevolezza che, a volte, basta una partita per cambiare tutto.