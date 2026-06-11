Oggi, 11 giugno, iniziano ufficialmente i Mondiali di calcio 2026 in America, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Senza l’Italia, l’attesa è per i grandi campioni che hanno fatto la storia di questo sport: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Le tribune affollate dei Mondiali di calcio

Ma si sa, dietro ogni grande calciatore c’è una grande donna. Come Georgina Rodriguez e Antonella Roccuzzo, rispettivamente gli amori di CR7 e del campione argentino.

Sono loro due a guidare il nutrito plotone di wags che saranno protagoniste dagli spalti: non scendono in campo, ma fanno parte anche loro dello “show”. Le mogli e le compagne dei campioni di calcio, per la gran parte modelle e influencer, non passeranno di certo inosservate.

Non solo gli amori di CR7 e Messi sugli spalti

Infatti, non ci saranno solo Georgina e Antonella nelle tribune d’onore degli stadi americani. Zoe Cristofoli, influencer italiana e compagna del calciatore Theo Hernandez, rappresenterà l’Italia (grande assente ai Mondiali di calcio in America). Ma tiferà Francia, per amore del compagno. Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, Bruna Biancardi, compagna di Neymar, Katie Goodland, moglie di Harry Kane. sono solo alcune delle belle presenze che verranno intercettate dalle telecamere televisive durante le partite.

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