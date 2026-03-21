Gard ad Amici 25: tra musica, inediti e vita privata, il ritratto del giovane cantante e il percorso che lo sta portando a crescere artisticamente.

Gard è uno dei giovani protagonisti della categoria canto di Amici 25. Diciottenne originario di Genova, si è fatto notare per la sua voce distintiva e per la forte intensità emotiva con cui interpreta i brani. Nel talent di Maria De Filippi sta costruendo il suo percorso artistico tra inediti, esibizioni e racconti personali che ne delineano anche il lato più fragile e autentico. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo di lui.

Chi è Gard: identità e origini

Gard è il nome d’arte di Gabriele Gard, giovane cantante di 18 anni tra i concorrenti della categoria canto di Amici 25. Nato il 18 luglio 2007 nel quartiere Prà di Genova, si è distinto fin da subito per una vocalità riconoscibile e una forte componente emotiva nelle sue esibizioni. Attualmente fa parte della squadra guidata da Anna Pettinelli, che ha mostrato grande fiducia nel suo percorso artistico all’interno del talent.

Formazione e primi passi nella musica per Gard

La passione per la musica nasce in famiglia e, in particolare, grazie al nonno, figura fondamentale che lo ha introdotto al canto e lo ha accompagnato nei primi approcci artistici. Autodidatta sin da bambino, Gard ha iniziato a studiare canto solo in anni più recenti, dopo aver frequentato anche l’Istituto agrario. Parallelamente alla musica, ha praticato calcio a livello agonistico in diverse società liguri, esperienza che ha segnato anche il suo carattere e la sua disciplina. Cresciuto ascoltando grandi nomi della tradizione cantautorale italiana, ha sviluppato riferimenti artistici importanti, che hanno contribuito a definire il suo stile.

Durante la sua partecipazione ad Amici 25, Gard ha presentato diversi inediti che raccontano aspetti personali e vissuti emotivi. Tra questi spicca “Inferno”, brano legato a una delusione sentimentale che ha segnato il suo ingresso nel talent. Successivamente ha pubblicato “Ho paura”, in cui emergono fragilità e insicurezze, e “Per te”, una dedica toccante al nonno scomparso, figura centrale nella sua vita e nella sua crescita artistica.

Nel corso del programma si è più volte trovato a dover affrontare sfide per mantenere il banco, ma ha anche costruito legami significativi con altri allievi, in particolare con la cantante Flavia Buoncristiani, con cui ha sviluppato una forte complicità che ha alimentato alcune ipotesi su un possibile rapporto più profondo.

Vita privata, fragilità e insicurezze di Gard

Gard tende a mantenere un profilo riservato riguardo alla sua vita personale. Nel corso del programma ha però condiviso momenti delicati legati al suo passato, raccontando di aver subito episodi di bullismo durante l’adolescenza, soprattutto legati al suo aspetto fisico. In una delle sue confessioni ha parlato apertamente delle sue insicurezze, spiegando quanto tenga al proprio corpo e come queste difficoltà lo accompagnino fin da piccolo. In un daytime del 22 ottobre ha inoltre raccontato di aver ricevuto critiche pesanti sul suo peso, sottolineando il suo percorso personale fatto anche di cambiamenti fisici e momenti di maggiore fiducia. Parallelamente, ha dichiarato di aver intrapreso anche un percorso terapeutico per affrontare alcune fragilità, mostrando un lato autentico e consapevole del proprio vissuto.