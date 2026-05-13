Gli scatti di Diva e Donna riaccendono il gossip: cresce la curiosità sulla nuova presunta relazione tra Matilda De Angelis e Enrico Borello.

Il nome di Matilda De Angelis torna al centro del gossip insieme a quello di Enrico Borello, tra indiscrezioni su una nuova frequentazione e curiosità che spaziano da età, film, altezza e genitori dei due attori. Un intreccio che unisce vita privata e carriera cinematografica, alimentando l’interesse del pubblico e dei media su ogni dettaglio della loro storia, dopo la presunta fine della relazione dell’attrice con il cantante Alessandro De Santis.

Dalla relazione con Alessandro De Santis ai nuovi avvistamenti: il gossip su Matilda De Angelis

La storia tra De Angelis e De Santis era iniziata nel dicembre 2022, in un contesto fortemente legato alla musica e alla televisione: la finale di X Factor. Da lì, l’intesa era cresciuta rapidamente, trasformandosi in una relazione poi confermata pubblicamente. In un’intervista, l’attrice aveva raccontato con entusiasmo il primo impatto artistico con il duo: “Pazzeschi, che voce della Mado**a“, riferendosi ai Santi Francesi. Da quel momento, i due avevano iniziato a frequentarsi, in una fase della vita di lei segnata anche dalla recente conclusione della relazione con Pietro Castellitto.

Dopo circa tre anni di relazione, il rapporto tra Matilda De Angelis e il cantautore Alessandro De Santis sarebbe arrivato al termine senza dichiarazioni pubbliche né annunci ufficiali. Una separazione rimasta nell’ombra, almeno fino alla diffusione di nuove immagini che hanno riacceso il gossip.

Gli scatti di Diva e Donna: il gossip su Matilda De Angelis ed Enrico Borello

A far esplodere l’attenzione mediatica sono stati alcuni scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna, in cui l’attrice bacia il collega Enrico Borello. Le foto, ambientate in un contesto quotidiano e all’aperto, hanno immediatamente fatto pensare a un nuovo legame sentimentale. Il dettaglio che ha colpito di più è proprio la naturalezza della scena, che non sembrerebbe legata a set cinematografici o progetti lavorativi. Un altro elemento che ha alimentato le speculazioni è il tempismo: la notizia arriva dopo mesi in cui la coppia De Angelis–De Santis non compariva più pubblicamente insieme, né sui social né agli eventi ufficiali.

Chi è Enrico Borello, (nuovo) fidanzato di Matilda De Angelis

Negli ultimi mesi, la vita privata dei protagonisti è diventata sempre più difficile da ricostruire. Da un lato, il profilo social di De Santis si è drasticamente ridotto dopo la scelta di cancellare Instagram, mentre Matilda De Angelis ha mantenuto la sua consueta discrezione, pubblicando pochissimi contenuti personali.

In questo contesto si inserisce la figura di Enrico Borello, attore romano con una formazione alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Prima di emergere nel cinema, avrebbe avuto anche un passato da pugile, elemento poco noto ma spesso citato come curiosità del suo percorso. Negli ultimi anni ha preso parte a produzioni come Supersex, Settembre e Familia, fino al ruolo da protagonista ne La città proibita.

Il presunto nuovo legame con De Angelis resta comunque non confermato dai diretti interessati. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata, lasciando la vicenda sospesa tra indiscrezione e realtà. Intanto, il triangolo sentimentale continua ad attirare attenzione, complice il mix tra notorietà, riservatezza e nuove carriere in forte ascesa.