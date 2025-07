Temptation Island 2025 è iniziato e già alcuni momenti stanno facendo molto chiacchierare. Tra questi la presenza del tentatore Flavio Ubirti , che tutte le fidanzate avrebbero voluto scegliere. Tutto su età e profilo Instagram.

Chi è Flavio Ubirti di Temptation Island 2025

Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation Island nella nuova location in Calabria. La puntata si è aperta con la presentazione delle varie coppie e delle motivazioni che le hanno portate a prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo averle conosciute, quindi, il conduttore li ha accolti sulla spiaggia e li ha posti davanti alle tentatrici e ai tentatori. Il momento che ha colpito tutto il pubblico a casa è stato quello in cui le fidanzate hanno dovuto scegliere il loro tentatore preferito. Tutte loro avrebbero scelto Flavio Ubirti ma chi è il tentatore di Temptation Island?

Sappiamo che la sua età è di 24 anni ma non abbiamo ancora informazioni sulla sua data di nascita. La sua altezza è di 1 metro e 85 centimetri, ha i capelli castani e gli occhi marroni. Non sappiamo con esattezza il peso ma la cosa certa, che riguarda la sua vita privata, è che non è fidanzato. Vedremo se troverà la fidanzata durante il reality.

Il tentatore di Temptation Island Flavio Ubirti ha un profilo Instagram che conta, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, quasi 7mila follower. Oggi è un calciatore e lavora come modello e sui social mette spesso foto in cui mostra il proprio fisico e momenti al mare con amici o famigliari. Oggi vive in provincia di Firenze.

Già al suo debutto ha convinto tutte le fidanzate ma solo una di loro ha avuto l’opportunità di sceglierlo. Anche sul web gli utenti hanno espresso il proprio consenso. E voi che ne pensate?