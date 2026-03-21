Chi è Plasma, protagonista ad Amici 25: il rapper genovese che si sta facendo notare nel talent grazie al suo percorso musicale in crescita.

Plasma è tra gli allievi di Amici 25, il talent show di Maria De Filippi che ogni anno porta alla ribalta giovani artisti. Dietro il suo nome d’arte si nasconde un rapper genovese già attivo nell’ambiente musicale. Ecco chi è e cosa sappiamo sul suo percorso, ancora in fase di crescita e tutto da seguire.

Chi è Plasma 8003: identità e origini

Plasma 8003 è il nome d’arte con cui si presenta al pubblico Antonio Silvestri, rapper nato e cresciuto a Genova. Nonostante la giovane età, non è un volto completamente nuovo nel panorama musicale italiano, avendo già iniziato a costruire il proprio percorso tra pubblicazioni indipendenti e prime esperienze televisive. La sua immagine artistica si distingue per uno stile personale che fonde rap e trap con sfumature più intime e malinconiche, elementi che contribuiscono a renderlo riconoscibile.

Il percorso in TV di Plasma: X Factor e l’occasione ad Amici

Prima di approdare nella scuola di Amici 25, Plasma aveva già tentato di farsi spazio in un altro grande talent show. Nel 2024, infatti, ha partecipato a X Factor, riuscendo a superare le audizioni e arrivando fino alla fase dei Bootcamp, dove però è stato eliminato.

Dopo quell’esperienza, il suo approccio non si è fermato: ha continuato a lavorare sulla musica con determinazione. Questa mentalità lo ha portato a ripresentarsi al grande pubblico con maggiore consapevolezza, fino a ottenere un banco nella scuola di Maria De Filippi. A volerlo nel programma è stato soprattutto Rudy Zerbi, che ha intravisto in lui non solo un interprete, ma anche un autore con una precisa identità artistica.

Plasma: produzione musicale e collaborazioni

Prima ancora dell’ingresso ad Amici, Plasma aveva già pubblicato diversi brani inediti che hanno iniziato a circolare sulle piattaforme digitali, ottenendo un buon riscontro. Tra questi spiccano titoli come No Money e Sempre qua, che hanno totalizzato rispettivamente circa 150mila e 100mila riproduzioni su Spotify.

Un momento importante della sua crescita è stato proprio il brano No Money, nel quale ha collaborato con due artisti genovesi molto apprezzati dal pubblico come Olly e Alfa. In passato ha inoltre pubblicato altri lavori e progetti che hanno contribuito a delineare il suo percorso musicale, costruito tra SoundCloud e Spotify, prima di arrivare a un pubblico più ampio.

Plasma è fidanzato? Curiosità sulla sua vita privata

Antonio Silvestri mantiene un profilo estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita personale. Al momento non è noto se sia fidanzato, e anche dai suoi profili social, seguiti da oltre 15mila follower in crescita, non emergono elementi utili a chiarire questo aspetto. La sua comunicazione online è infatti incentrata principalmente sulla musica e sulle uscite dei suoi progetti, senza esposizioni della sfera privata. Questo atteggiamento contribuisce a mantenere un alone di discrezione attorno alla sua figura, lasciando spazio soprattutto alla sua evoluzione artistica all’interno del percorso ad Amici 25.