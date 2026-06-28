Chi è Ingrid Alexandra, la futura regina di Norvegia
Nel numero di Novella 2000, la storia di una giovane e umile ragazza, destinata a governare il Paese scandinavo. L’articolo sul cartaceo di Maria Pia Ruspoli
Nata il 21 gennaio 2004 al Rikshospitalet di Oslo, Ingrid Alexandra è la figlia primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa Mette-Marit Tjessem Høiby.
Ingrid Alexandra studia all’Università di Sydney
È la seconda in linea di successione al trono del Paese scandinavo, ma al momento è molto concentrata sui suoi studi in Scienze Sociali con indirizzo in Relazioni Internazionali ed Economia Politica all’Università di Sydney, in Australia. Grazie a questa scelta, vive oggi una vita normale da studentessa, lontana dai fasti della corte reale. Una ragazza umile che vive di tante passioni, tra cui lo sport.
La malattia della madre
La principessa, lontanissima da casa, sta attraversando un periodo difficile a causa della malattia della madre Mette-Marit, che soffre di una forma di fibrosi polmonare
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