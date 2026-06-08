Maria Grazia Cucinotta: La mia vita tra cinema, impegno e amore
Icona del cinema e instancabile paladina dei diritti, Maria Grazia Cucinotta si racconta tra carriera e vita privata. Dall’esordio folgorante…
Dallo schermo alla missione sociale
Oggi Maria Grazia Cucinotta è un punto di riferimento della Fondazione Artemisia, dove si batte contro la violenza sulle donne, promuovendo la prevenzione sanitaria. Un impegno che affianca alla carriera artistica, che l’ha portata a dirigere corti come Il maestro. Il cinema, per lei, resta una missione: raccontare la vita reale, dando voce a chi affronta ingiustizie e avversità quotidiane.
Privato e futuro: l’ottimismo di Maria Grazia Cucinotta
Non solo carriera: l’attrice parla a cuore aperto del solido legame con il marito Giulio Violati, con cui condivide la vita da 32 anni. «Il segreto? Pazienza, amore e rispetto dei reciproci spazi» confessa. Mamma apprensiva di Giulia, 24 anni, guarda avanti senza rimpianti. “«l domani mi sorprenderà, come ogni giorno», conclude, pronta a cogliere le nuove sfide che la vita ha in serbo.