Icona del cinema e instancabile paladina dei diritti, Maria Grazia Cucinotta si racconta tra carriera e vita privata. Dall’esordio folgorante con Massimo Troisi in Il Postino alla sua evoluzione come produttrice impegnata nel sociale, Maria Grazia ripercorre le tappe di un successo costruito con spontaneità e determinazione.

Dallo schermo alla missione sociale

Oggi Maria Grazia Cucinotta è un punto di riferimento della Fondazione Artemisia, dove si batte contro la violenza sulle donne, promuovendo la prevenzione sanitaria. Un impegno che affianca alla carriera artistica, che l’ha portata a dirigere corti come Il maestro. Il cinema, per lei, resta una missione: raccontare la vita reale, dando voce a chi affronta ingiustizie e avversità quotidiane.

Privato e futuro: l’ottimismo di Maria Grazia Cucinotta

Non solo carriera: l’attrice parla a cuore aperto del solido legame con il marito Giulio Violati, con cui condivide la vita da 32 anni. «Il segreto? Pazienza, amore e rispetto dei reciproci spazi» confessa. Mamma apprensiva di Giulia, 24 anni, guarda avanti senza rimpianti. “«l domani mi sorprenderà, come ogni giorno», conclude, pronta a cogliere le nuove sfide che la vita ha in serbo.

L’intervista completa di Maridì Vicedomini a Maria Grazia Cucinotta è sul numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI. Per la app di Novella 2000 clicca QUI per Apple Store e QUI per Google Play.