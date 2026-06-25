La nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziata e in tanti si sono chiesti quanto costa trascorrere una vacanza nel bellissimo resort scelto dalla produzione. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island: dove si trova il nuovo resort

Mercoledì 24 giugno ha preso ufficialmente il via la quattordicesima edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti prodotto da Fascino e condotto da Filippo Bisciglia. Anche quest’anno il programma è stato girato in Calabria, una scelta già sperimentata nella scorsa edizione e confermata dalla produzione. La nuova location si è dimostrata infatti perfetta sia dal punto di vista televisivo sia per garantire il necessario isolamento delle coppie protagoniste del format. Per oltre un decennio, Temptation Island ha avuto come scenario l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Per undici anni il resort sardo è diventato l’iconica cornice dei falò di confronto e delle crisi di coppia che hanno segnato la storia del programma. La vendita della struttura ha però costretto la produzione a cercare una nuova destinazione. In realtà, nel corso delle sue quattordici edizioni, il reality non è sempre stato ambientato in Sardegna: la prima edizione fu registrata a Taranto, mentre un’altra ebbe come sfondo la città di Gaeta. Dal 2025 la trasmissione ha trovato una nuova casa in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Le coppie protagoniste di Temptation Island 2026 vivono la loro esperienza all’interno del Calandrusa Beach & Nature Resort, una struttura immersa nel verde e affacciata sul mare. Il villaggio si estende su circa cinque ettari di vegetazione mediterranea e dispone di piscine, ampi spazi all’aperto e di una suggestiva spiaggia caratterizzata da sabbia bianca e ciottoli. Il contesto naturale e la posizione riservata contribuiscono a creare l’atmosfera ideale per il reality, dove i protagonisti vivono per settimane lontani dalla quotidianità e da qualsiasi contatto con il mondo esterno.

Temptation Island 2026: quanto costa il resort?

Molti telespettatori si chiedono quanto costi trascorrere una vacanza nel villaggio che ospita il programma di Canale 5. Il prezzo varia in base al periodo scelto e alla tipologia di sistemazione richiesta. Il costo medio parte da circa 140 euro a notte, mentre per una settimana di soggiorno in coppia la spesa può arrivare intorno ai 1.600 euro. Sul sito della struttura non è presente un vero e proprio listino prezzi, ma è possibile richiedere un preventivo personalizzato tramite l’apposito modulo online.

Sono inoltre previsti alcuni servizi extra, come la colazione servita in camera al costo di 6 euro a persona e i lettini supplementari disponibili a 15 euro al giorno. Il parcheggio interno, invece, è gratuito per tutti gli ospiti del resort. Tra mare cristallino, vegetazione mediterranea e panorami suggestivi, il Calandrusa Beach & Nature Resort si conferma dunque la cornice perfetta per uno dei programmi più seguiti dell’estate italiana.