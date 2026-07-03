La prima stagione di Fashion Air, format televisivo dedicato a moda, spettacolo e innovazione condotto e ideato da Jenny Di Marco e in onda su Rete Brescia ha registrato il record di ascolti. In onda tutti i venerdì mattina sul canale 99, e sabato sera sui canali 221 e 80 del digitale terrestre, ha conquistato il pubblico grazie allo sguardo moderno e creativo con cui ha affrontato gli approfondimenti sulle nuove tendenze e sul mondo del lavoro e discusso contenuti esclusivi con ospiti prestigiosi.

I ringraziamenti di Jenny Di Marco

«Desidero ringraziare tutto il team di Rete Brescia, la caporedattrice Lara Laino, in arte Lara la Zia, l’editore, la redazione, la regia e la produzione per aver creduto nel progetto. Un grazie speciale ai nostri sponsor, Glow Up e Irina Malaspina, all’esperto Project Manager AI Marco Lorè e agli ospiti che hanno impreziosito il programma, tra cui Lorenzo Quinn.

Questo successo è il risultato di un grande lavoro di squadra» dice Di Marco che sta già lavorando ad altri progetti e novità. Intanto a settembre ricomincerà la seconda stagione di Fashion Air di Jenny Di Marco, sempre tra Tv e fashion.