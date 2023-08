Chi è Sam Asghari? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Andiamo a scoprire tutte le informazioni utile per conoscere meglio l’attore e modello Sam Asghari, il quale nel 2023 ha chiesto il divorzio da Britney Spears dopo poco più di un anno di matrimonio. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Sam Asghari

Nome e Cognome: Sam Asghari

Data di nascita: 3 marzo 1994

Luogo di nascita: Tehran (Iran)

Età: Sam ha 29 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 89 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: modello e attore

Figli: Sam non ha figli

Tatuaggi: Sam non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @samasghari

Sam Asghari età e biografia

Sam Asghari nasce a Tehran, in Iran, il 3 marzo 1994 e di conseguenza ha 29 anni d’età. Ha un’altezza pari a un metro e 80 centimetri, mentre il peso è di circa 89 kg.

I suoi genitori si chiamano Mike e Fatima. La famiglia è composta da tre sorelle maggiori, ovvero Maddy, Ellie e Faye.

Fa ginnastica da quando era piccolo e all’età di 13 anni si trasferisce negli Stati Uniti. Qui coltiva la passione per il teatro e alle superiori recita nelle opere teatrali “Amleto” e “Macbeth“.

Passiamo, ora, alla sua vita privata…

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha ottenuto la cittadinanza americana nel 2012.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita sentimentale prima di Britney Spears non abbiamo molte informazioni.

L’unica fidanzata nota al pubblico è la cantante Mayra Veronica. Si sono conosciuti quando ha partecipato al videoclip del brano “No Boyfriend, No Problem”.

Sam Asghari e il matrimonio con Britney Spears

Nel 2016 Britney Spears e Sam Asghari si sono conosciuti durante le riprese del video “Slumber Party“. Qualche anno più tardi si sono fidanzati ufficialmente e nel giugno del 2022 hanno firmato un accordo prematrimoniale stimato a 60 milioni di dollari.

A quel punto in molti hanno iniziato a chiedersi: “Quando si sposa Britney Spears?”. I due sono convolati a nozze nel giugno del 2022.

Questa è la terza volta per la pop star. In precedenza ci sono stati Jason Alexander e Kevin Federline. Ecco quante volte si è sposta Britney Spears.

Chi c’era al matrimonio di Sam Asghari e Britney Spears? Tra gli invitati erano presenti Madonna, Selena Gomez, Drew Berrymore, Paris Hilton e molti altri.

Purtroppo, però, nel 2023 decidono di separarsi a causa di alcuni presunti tradimenti da parte della popstar. Sam, inoltre, l’accusa di diverse aggressioni nel corso degli anni. Alcune foto lo mostrerebbero con alcuni morsi sul braccio e un occhio nero, ma non sappiamo se le cose siano correlate.

Per avere maggiori informazioni sulle chiacchierate aggressioni, sulla presunta ossessione di Britney per i coltelli e l’accordo prematrimoniale CLICCATE QUI.

Dove seguire Sam Asghari: Instagram e social

Per quanto riguarda i suoi profili social pare che Sam Asghari non abbia alcun account su Twitter o TikTok.

Ha però una pagina su Facebook che è seguita da oltre 10mila persone. Ovviamente il profilo più conosciuto è quello di Instagram con oltre 3 milioni di follower.

Qui pubblica diverse foto riguardanti la propria carriera. Sono invece più rari gli scatti sulla sua vita privata.

Carriera

La carriera di Sam Asghari come modello ha inizio quando ha 21 grazie alla sorella Faye. Sfila per lo stilista Michael Costello e posa per le copertine di diverse prestigiose riviste.

Nel 2018 debutta sul grande schermo con il film “Unbelievable” e nel 2021 appare in più episodi della serie TV “Black Monday“. Nello stesso anno ha anche sostenuto i provino per il ruolo del fisioterapista Travis in “And Just Like That” senza però passare le selezioni.

Nell’ottobre del 2021 si unisce al cast del film “Hot Stuff” con Mel Gibson e Kevin Dillon. Tra le proposte rifiutare possiamo citare quelle a “Celebrity Big Brother” e “Masked Singer“.

Film e serie TV

Vediamo, adesso, tutti i film all’interno dei quali ha recitato Sam Asghari nel corso del tempo. Il suo debutto risale al 2018 con il film “Unbelievable“, per poi passare a “Can You Keep a Secret“. La sua più recente fatica sul grande schermo risale al 2022 con “Hot Seat“.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, la lista si allunga:

NCIS (2019)

(2019) The Family Business (2020)

(2020) Hacks (2021)

(2021) Black Monday (2021)

(2021) When We Grow Up (2021)

(2021) PBC (2022)

(2022) Dollface (2022)

(2022) Special Ops: Lioness (2023)

Tra il 2014 e il 2016 ha anche preso parte ad alcuni video musicali. L’ultimo è “Slumber Party” di Britney Spears con Tinashe.