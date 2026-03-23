Valentina Pesaresi, uno dei volti di Amici 25, si è distinta per talento e sensibilità. Tra le curiosità ci sono età, origini e vita sentimentale.

Valentina Pesaresi è uno dei nuovi volti di Amici 25, dove si è fatta notare per talento vocale, sensibilità interpretativa e una forte identità artistica. Giovane cantautrice originaria dell’Emilia-Romagna, ha saputo distinguersi sin dalle prime esibizioni, attirando l’attenzione di pubblico e professori grazie a uno stile che unisce tecnica, emozione e personalità. Ecco il profilo completo tra età, di dov’è e curiosità sul fidanzato.

Origini e percorso artistico di Valentina Pesaresi

Valentina Pesaresi è tra i nuovi volti di Amici 25 di Maria De Filippi. Nata nel 2004 a Santarcangelo di Romagna, in Emilia-Romagna, ha mostrato fin da subito una forte inclinazione per la musica, distinguendosi per una voce intensa e ricca di sfumature. La passione per il canto nasce in famiglia: il padre Luca, chitarrista, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita artistica. Insieme hanno dato vita al progetto musicale “Vuelle” (o IVuelle), esibendosi in locali e anche in strada. Lei canta e suona il pianoforte, mentre il padre la accompagna alla chitarra, trasformando la musica in un’esperienza condivisa e autentica.

Valentina Pesaresi e l’ingresso nella scuola di Amici 25

Durante l’audizione nel talent, Valentina ha scelto di interpretare “The Climb” di Miley Cyrus, brano tratto da Hannah Montana: The Movie. L’esibizione ha convinto immediatamente il professore Rudy Zerbi, che le ha assegnato un banco nella scuola, intuendone il potenziale. Nel corso del programma ha pubblicato anche due inediti: “Meglio”, scritto per lei da Angelina Mango, e “caTene”. Inoltre, ha ottenuto la maglia dorata per il Serale, confermandosi tra le concorrenti più interessanti dell’edizione.

Valentina è un’artista versatile: si cimenta in diversi generi, dal pop al rock fino a sonorità più acustiche. Tra le sue influenze principali figurano i Pink Floyd, ai quali ha reso omaggio anche come corista in una tribute band. Il suo stile alterna delicatezza e intensità, con una capacità interpretativa che le permette di passare da brani emotivi a pezzi più energici con naturalezza, mostrando una maturità artistica notevole.

Vita privata, lavoro e curiosità di Valentina Pesaresi

Fuori dal contesto televisivo, Valentina Pesaresi conduce una vita piuttosto riservata. È vegana e attenta a uno stile di vita sostenibile. Prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, lavorava come commessa in un negozio di cosmetici, coltivando al tempo stesso la passione per il make-up, che condivide anche sui social. Tuttavia, non mancano contenuti in cui si mostra anche in una versione più naturale.

Sul fronte sentimentale non ci sono informazioni ufficiali: non ha mai parlato pubblicamente di una relazione e non emergono indizi di un fidanzato, motivo per cui molti la considerano single. Oltre alla musica, si descrive come una persona empatica, curiosa e perfezionista, qualità che la aiutano a crescere artisticamente e a distinguersi nel percorso televisivo.