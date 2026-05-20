Il Grande Fratello Vip è giunto alla sua ultima puntata. Una concorrente molto amata ma anche discussa di questa edizione è riuscita a ottenere la sua vittoria.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip?

Nella serata di martedì 19 maggio 2026 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. A vincere questa edizione è stata Alessandra Mussolini, che ha trionfato nello scontro finale con Antonella Elia. La puntata è stata molto emozionante. Gli inquilini, insieme al pubblico, hanno avuto modo di ripercorrere gli ultimi giorni all’interno della casa, prima dell’eliminazione di Renato Biancardi. “Ho fatto tutto quello che mi ha detto il cuore e non la testa perché se avessi ragionato, avrei sbagliato di più forse” è stato il commento finale del concorrente, di cui si è parlato anche in merito a uno scontro con Raul Dumitras e al suo legame con Lucia Ilardo.

Dopo la prima eliminazione della serata, Ilary Blasi è andata avanti sottoponendo i concorrenti a un gioco divisi in due gruppi da tre. Il primo composto da Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Adriana Volpe, e il secondo formato da Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Ci sono state anche diverse sorprese per i concorrenti, che si sono emozionati tantissimo. La seconda eliminazione è stata quella di Raul Dumitras. “È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita” ha commentato il concorrente. La terza eliminazione, invece, è stata quella di Lucia Ilardo, dopo la battle dei talenti.

Grande Fratello Vip: tante emozioni durante la puntata

La finale del Grande Fratello Vip è stata davvero molto emozionante. Ci sono stati diversi confronti tra gli inquilini, discussioni lasciate aperte e da chiarire, ma anche molte sorprese. Alessandra Mussolini ha potuto riabbracciare la sorella Elisabetta, una sorpresa davvero molto apprezzata e carica di emozione. Così come quella a Raul Dumitras, che ha rivisto la sua mamma, Lumi.

Antonella Elia ha avuto modo di rivedere l’ex compagno Pietro Delle Piane, che le ha voluto fare una promessa per il futuro fuori dalla Casa, mentre Lucia Ilardo ha riabbracciato la sorella Antonia. Fortissime emozioni anche per Adriana Volpe, che ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Gisele, e per Raimondo Todaro, che è stato raggiunto dalla figlia Jasmine e dagli allievi della sua scuola di danza.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip? La classifica

La vittoria di Alessandra Mussolini se l’aspettavano in tanti, anche se c’è sempre stata una grande concorrenza tra lei e Antonella Elia. Le due donne sono state le vere protagoniste di questa edizione. Sono riuscite ad animare la casa, scatenando discussioni e intrattenendo il pubblico.

La classifica di questa edizione è: