Nella casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria particolarmente tesa ma anche molto emozionante. La finale è ormai sempre più vicina ed è il momento di scoprire chi sono i finalisti ufficiali di questa edizione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i finalisti di questa edizione

Questa edizione particolarmente accesa del Grande Fratello Vip sta per concludersi. L’emozione e la tensione sono alle stelle, soprattutto dopo un periodo di grandi scontri tra i concorrenti. Al centro del mirino all’interno della casa, negli ultimi giorni, c’è Francesca Manzini. La concorrente, dopo diversi attacchi ricevuti da parte dei suoi coinquilini, ha iniziato a isolarsi sempre di più dal gruppo. In questo clima di tensione sono stati scelti i nomi dei finalisti di questa edizione.

La prima è stata Antonella Elia, scelta qualche settimana fa tramite il voto del pubblico. La concorrente aveva avuto la meglio su Alessandra Mussolini per un solo punto di vantaggio, ma l’ex europarlamentare è stata poi eletta come seconda finalista, battendo al televoto Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilario, Marco Berry e Raul Dumitras. Nella puntata andata in onda martedì 12 maggio è stata eletta Lucia Ilardo come terza finalista. La concorrente ha battuto al televoto Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras, per poi emozionarsi fino alle lacrime.

Grande Fratello 2026: finalisti e possibile vincitore

Alla fine della puntata del GF Vip andata in onda il 12 maggio, sono stati scelti due concorrenti che si giocano il titolo di quarto finalista. I due inquirenti che sono andati al televoto sono Raul Dumitras e Renato Biancardi. Uno dei due sarà il quarto finalista ufficiale di questa edizione del Grande Fratello Vip, mentre Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Francesca Manzini sono ancora in gara. Al momento non si può anticipare nulla, ma secondo i pareri sul web il quarto finalista potrebbe essere Raul Dumitras, che ha intrattenuto il pubblico durante questi mesi. Il telespettatori, però, possono sempre stupire e cambiare idea.

Per quanto riguarda il toto-nome del vincitore ufficiale del Grande Fratello, ci sono già diverse ipotesi. Tra le più quotate sicuramente Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due concorrenti sono state vere e proprie protagoniste di queste edizioni, tra scontri, litigi, crisi e momenti emozionanti. Due donne forti, che non hanno mai avuto nessun problema a dire ciò che pensano in modo schietto e diretto, anche a costo di ottenere un riscontro negativo o scatenare una lite. Lucia Ilardo è un altro nome importante tra i possibili vincitori del reality. La ragazza ha saputo farsi conoscere e ottenere il consenso del pubblico.