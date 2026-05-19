Ci siamo, ancora qualche ora e scopriremo chi sarà il vincitore, o la vincitrice, del Grande Fratello Vip 2026. Questa sera infatti, martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Scopriamo insieme chi sono i favoriti secondo i bookmaker.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i finalisti?

Appuntamento per questa sera, 19 maggio, su Canale 5, subito dopo la “Ruota della Fortuna” con la finale del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi e le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sono prontissime per accompagnare i telespettatori nell’ultima puntata del reality show, puntata nella quale scopriremo dunque chi sarà il vincitore/vincitrice. Ma, prima di vedere insieme chi sono i favoriti secondo i bookmaker, ricordiamo chi sono i cinque finalisti del GF Vip 2026. Abbiamo Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Manca il sesto finalista che sarà proclamato direttamente questa sera tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro.

Grande Fratello Vip 2026: chi vincerà secondo i bookmaker

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2026 non vede l’ora che arrivi questa sera per scoprire se a vincere questa edizione del reality show sarà o meno il proprio beniamino. Spesso i pronostici vengono disattesi ma vediamo comunque insieme chi sono, secondo i bookmaker, i concorrenti che hanno maggiore possibilità di aggiudicarsi la vittoria finale del programma Mediaset. Due nomi su tutti, ovvero quelli di Alessandra Mussolini e di Antonella Elia. La prima, ad esempio, sia su Sisal che su Eurobet è quotata a 2.75, cifra davvero molto bassa e che quindi la colloca di diritto come la principale candidata alla vittoria finale. La conduttrice invece è data a 3, quindi anche lei ha comunque buone possibilità di spuntarla. E gli altri?

Grande Fratello Vip 2026: tutte le quote dei bookmaker

Come abbiamo appena visto le favorite per la vittoria finale del Grande Fratello Vip 2026 sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, quotate sia su Sisal che su Eurobet a 2.75 la prima, a 3 la seconda. E gli altri? Secondo i bookmaker hanno poche chance di vittoria. Su Sisal Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Raimondo Todaro e Adriana Volpe sono tutti e quattro quotati a 7.50. Su Eurobet invece abbiamo:

Raul Dumitras quotato a 7;

Lucia Ilardo a 8;

Raimondo Todaro a 9;

Adriana Volpe a 13.

Raimondo Todaro, ricordiamo, non è ancora un finalista ufficiale in quanto è coinvolto nel televoto assieme a Renato Biancardi il quale è il meno quotato in assoluto. Su Sisal è dato a 33.00. Su Eurobet a 41.00.

Ancora poche ore e sapremo se le previsioni sono esatte o meno!