Poco fa Mediaset ha staccato inaspettatamente la live di The Couple, chiudendo definitivamente il reality: ecco gli ultimi minuti di diretta dalla casa.

Gli ultimi minuti di diretta di The Couple

Colpo di scena per The Couple. Senza alcun annuncio ufficiale o anticipazione, la diretta del programma è stata bruscamente interrotta e, poco dopo, Mediaset ha comunicato la chiusura anticipata e definitiva del format.

A rendere ancora più sorprendente l’accaduto è stata la modalità in cui tutto è avvenuto: la diretta stava procedendo normalmente, alcuni concorrenti erano ripresi seduti a tavola, intenti a chiacchierare come in una qualsiasi giornata nella casa.

Nessuno di loro sembrava avere il minimo sentore di ciò che sarebbe accaduto da lì a poco. Poi, improvvisamente, la trasmissione si è interrotta e sullo schermo è apparsa la scritta: “La diretta streaming del canale non è al momento disponibile”.

Questi sarebbero gli ultimi istanti della diretta di #TheCouple prima della soppressione. Il tenore dei discorsi era praticamente da villaggio vacanze, anche solo un minuto di 'ascoltato' equivale ad un effetto da gita.pic.twitter.com/zPPL8fbsFu — LALLERO (@see_lallero) May 8, 2025

Pochi minuti dopo è arrivata la comunicazione ufficiale di Mediaset, che ha annunciato non solo la conclusione del programma, ma anche il destino del montepremi: il milione di euro in palio non sarà assegnato ai concorrenti, bensì devoluto in beneficenza all’Ospedale Gaslini di Genova.

Il denaro sarà utilizzato per contribuire alla realizzazione della nuova terapia intensiva pediatrica e neonatale. Le ragioni dietro questa chiusura improvvisa pare siano da ricondurre solamente nella registrazioni di ascolti non all’altezza delle aspettative.

Mediaset aveva già deciso di accorciare il programma, dopo aver visto che le prime puntate non ingranavano. La prossima, originariamente in onda domenica 11, sarebbe stata la finale, ma si è poi deciso di non arrivare neanche a quel punto.

Intanto, resta da capire come saranno stati informati i concorrenti, che si trovavano ancora nella casa al momento dell’interruzione. Un finale inatteso, che segna un addio improvviso ad un reality che non ha convinto.