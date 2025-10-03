Shaila Gatta ha raccontato di non essere stata scelta per Tale e Quale Show, nonostante un provino ben riuscito. La ballerina ed ex gieffina ha svelato qual è stata la sua reazione.

Tale e Quale Show, Shaila Gatta svela di essere stata scartata

Shaila Gatta dopo l’esperienza al Grande Fratello si sta dedicando ad altri progetti. Recentemente a Novella2000 si è raccontata (QUI L’INTERVISTA), ma in queste ore ha avuto modo anche di conversare con i propri fan. Ha svelato infatti di essere stata scartata dalla produzione di Tale e Quale Show, nonostante un provino andato molto bene.

“Recentemente, per esempio, ho fatto il provino per Tale e Quale. Era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure, non è andato.”

Una notizia che avrebbe potuto magari abbatterla, ma Shaila Gatta ha scelto di reagire con consapevolezza e maturità. Secondo lei, ogni “no” non è una sconfitta, ma un’occasione per crescere:

“Questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Probabilmente ci sono cose che sono destinate a momenti presenti, altre momenti futuri e alcune cose che magari non accadranno mai.”

Shaila Gatta ha sottolineato quanto sia importante non vedere un rifiuto come un fallimento, ma come una prova personale: “Semplicemente tutto quello che non viene, non deve essere mai preso come una squalifica, bensì come una prova per capire se noi siamo adatti a combattere con noi stessi. Continuare a studiare e lottare piuttosto che mollare.”

Il “no” ricevuto da Tale e Quale Show l’ha aiutata a riscoprire una parte forte di sé: “Tante volte i no mi hanno fatto molto più bene, perché mi hanno fatto capire quanto fossi caz*uta nel volermi prendere e riprendere il mio posto nel mondo.”

Dunque a detta sua serve avere pazienza e non mollare mai per poter raggiungere così i propri obbiettivi. Per Shaila Gatta, che vedremo presto nel reality di Amazon Prime, ci saranno senza dubbio altre occasioni.