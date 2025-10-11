Chi ha vinto e la classifica della terza puntata di Tale e Quale Show

Nella serata di ieri su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2025: chi ha vinto stavolta e qual è stata la classifica stilata al termine della serata? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chi ha vinto a Tale e Quale Show – terza puntata

Tale e Quale Show non smette di sorprendere e anche ieri venerdì 10 ottobre con la messa in onda della terza puntata ha riservato diversi colpi di scena. La trasmissione di Carlo Conti, che ha come suoi giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello ha regalato spettacolo, momenti emozionanti e tante risate.

Anche in questa terza puntata a sfidarsi sono stati i seguenti concorrenti. Nell’ordine abbiamo: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.

Ma chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show? A convincere evidentemente tutti è stata Pamela Petrarolo nei panni di Gianna Nannini!

La classifica della puntata

Quindi sappiamo che a vincere la terza puntata di Tale e Quale Show è stata Pamela Petrarolo, che ha interpretato Gianna Nannini. In classifica, posizionandosi prima, ha totalizzato ben 65 punti. Ma come sono andati tutti gli altri? Ecco qui a seguire tutti i dettagli:

Pamela Petrarolo con 65 punti Tony Maiello con 57 punti Insinna & Cirilli con 54 punti Samuele Cavallo con 48 punti Antonella Fiordelisi con 44 punti Le Donatella con 41 punti Maryna con 40 punti Peppe Quintale con 33 punti Carmen Di Pietro con 30 Punti Gianni Ippoliti con 27 punti

Siete d’accordo con questa classifica dopo la terza puntata di Tale e Quale Show? Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la trasmissione di Rai 1 è previsto per il 17 ottobre 2025 con tante nuove imitazioni (QUI I DETTAGLI PER SCOPRIRLE TUTTE).