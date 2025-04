Chi ha vinto l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, in onda sabato 12 aprile 2025? Il nome della vincitrice e la classifica

Siamo arrivati alla fine di questa avventura per tutte le showgirl concorrenti del programma condotto da Carlo Conti. Ma chi ha vinto l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle sabato 12 aprile 2025? Ecco il nome della vincitrice e la classifica.

La vincitrice di Ne vedremo delle belle

Questa sera si chiude, in anticipo rispetto alla programmazione originaria, lo show condotto da Carlo Conti. Chi ha vinto l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, in onda sabato 12 aprile 2025? La risposta la troverete dopo un breve riassunto della serata.

La classifica generale con la somma dei punti delle prime tre puntate era la seguente. Pamela Prati è in testa con 54 punti seguita da Lorenza Mario e Carmen Russo. Fanalino di cosa per Veronica Maya con 25 punti:

Pamela Prati: 54 punti Lorenza Mario: 51 punti Carmen Russo: 43 punti Laura Freddi: 42 punti Matilde Brandi: 41 punti Angela Melillo: 38 punti Adriana Volpe: 37 punti Valeria Marini: 32 punti Patrizia Pellegrino: 27 punti Veronica Maya: 25 punti

Quindi, chi ha vinto l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle del 12 aprile 2025? Poco prima di conoscere questa informazione, tutte le showgirl si sono esibite sul loro ‘cavallo di battaglia’ per un minuto ciascuna. I giudici hanno poi assegnato i loro cinque punti tre delle protagoniste.

La puntata è stata vinta da Carmen Russo ma ora è arrivata la classifica finale, che ha decretato la vincitrice:

10. Patrizia Pellegrino 37 punti

9. Adriana Volpe 42 punti

7. Veronica Maya e Valeria Marini 45 punti

6. Angela Melillo 51 punti

4. Pamela Prati e Laura Freddi 58 punti

3. Matilde Brandi 60 punti

2. Carmen Russo 68 punti

1. Lorenza Mario 70 punti

Chi ha vinto l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle del 12 aprile 2025? I 20mila euro, che saranno devoluti in beneficienza, è stata Lorenza Mauro! Congratulazioni anche da tutta la redazione di Novella2000.