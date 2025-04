Nicolò Filippucci continua a conquistare il pubblico di Amici 24 a ogni esibizione e questa volta l’ha fatto grazie a una canzone di Adele. Tuttavia, non è mancata una piccola critica da Cristiano Malgioglio.

Nicolò Filippucci canta Adele

La quarta puntata del Serale di Amici 24 continua la sua corsa con tante nuove esibizioni e il pubblico a casa si domanda chi sarà il concorrente che sarà costretto a uscire dal programma alla fine della competizione.

Questa risposta ancora non la sappiamo, anche perché manca ancora un allievo da mandare al ballottaggio finale. Solo due rimarranno e l’annuncio sarà dato in casetta lontano da occhi indiscreti.

Per adesso non pensiamoci e concentriamoci su un momento che il pubblico ha amato in modo particolare: l’esibizione di Nicolò Filippucci nella terza manche. Il giovane concorrente, che ricordiamo avere solo 18 anni, ha portato Rolling in the Deep di Adele per la sfida contro Chiamamifaro.

Io che leggo i commenti che dicono che Nicolò non è stato bravo qui.. ma tutt’apposto?!#amici24 pic.twitter.com/SDFTKTGa4F — AdımNoemi ²⁴⁴² 🧚‍♀️🤖🪢🌹🪸🌙 •fan account• (@NoemiValente3) April 12, 2025

A vincere è stato proprio Nicolò Filippucci, il quale ha ricevuto l’applauso del pubblico e del web ma non quello di Cristiano Malgioglio. Il giudice, infatti, ha affermato di non essere rimasto molto convinto della performance e ha dato il suo voto a Chiamamifaro.

Sarà proprio Nicolò a rischiare di essere eliminato a fine serata? Chi ha letto le anticipazioni conosce già la risposta a questa domanda! Per tutti gli altri, invece, l’appuntamento è a fine puntata come al solito, quando la De Filippi lo annuncerà al diretto interessato.