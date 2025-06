Ecco chi sono i primi finalisti certi de L’Isola dei Famosi 2025: tutti i naufraghi che accedono salvi all’ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

I primi finalisti de L’Isola dei Famosi 2025

Dopo settimane di prove estreme, nomination serrate e momenti di grande tensione (ma anche ironia), L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla sua conclusione. Questa sera su Canale 5 è andata in onda la semifinale del reality, condotta da Veronica Gentili, e finalmente il pubblico ha scoperto chi sono i primi naufraghi finalisti che si giocheranno la vittoria nell’attesissima ultima puntata.

Come di consueto, la semifinale ha regalato colpi di scena e nuove eliminazioni che hanno cambiato gli equilibri del gruppo a pochissimi giorni dal verdetto finale. Ora, i riflettori sono tutti puntati sui concorrenti rimasti in gara, pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di vincitore dell’edizione 2025.

Nel corso della serata, tra televoti decisivi e prove di forza, è stata ufficializzata la lista dei concorrenti che accedono alla finalissima del reality. Parliamo di Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini e Mario Adinolfi.

Quest’ultimo è stato prima eliminato ad un televoto flash. Ha raggiungo l’Ultima Spiaggia ed è andato nuovamente in nomination con Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso, uscendone vincitore e anche primissimo finalista.

A Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini e Mario Adinolfi si uniranno poi il naufrago o la naufraga che vincerà il televoto di questa settimana. Quindi o Teresanna Pugliese o Jey Lillo.

I primi finalisti de L’Isola dei Famosi 2025 sono tutti volti molto amati dal pubblico, che nel corso delle puntate hanno saputo farsi notare per carattere, resistenza fisica o dinamiche di gruppo. Alcuni di loro erano già favoriti fin dalle prime settimane, altri hanno conquistato consensi strada facendo.

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 andrà in onda mercoledì 2 luglio, sempre su Canale 5 in prima serata. Sarà l’occasione per scoprire chi, tra i finalisti, riuscirà a ottenere il maggior numero di voti da parte del pubblico e portarsi a casa la vittoria. Non resta che attendere il prossimo appuntamento per scoprire chi sarà il vincitore assoluto dell’Isola 2025.