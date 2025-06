Questa sera l’Ultima Spiaggia è stata chiusa e Mario Adinolfi è stato eletto primo finalista de L’Isola dei Famosi da parte del pubblico battendo Patrizia e Dino al televoto flash.

Mario Adinolfi si salva a L’Isola dei Famosi

Puntata ricca di colpi di scena quella de L’Isola dei Famosi di questa sera! Prima di tutto Patrizia Rossetti è stata eliminata. Poi il pubblico ha assistito a un confronto tra Omar e Dino con conseguente duro provvedimento da parte dello Spirito dell’Isola a causa degli scontri di settimana scorsa.

Non è mancata nemmeno una discussione tra Dino e Mirko per poi passare all’eliminazione di due naufraghi presenti sull’Ultima Spiaggia: Jasmin e Paolo. Successivamente anche Mario Adinolfi è stato eliminato tramite televoto flash e tale notizia ha portato alle lacrime Cristina e Omar.

Ma non tutto sembrava perduto perché Mario e Patrizia hanno raggiunto Dino sull’Ultima Spiaggia e hanno deciso di rimanere. Proprio per tale ragione, dunque, Veronica Gentili ha aperto un televoto comunicando che gli spettatori decideranno stasera stessa chi potrà rimanere e chi invece dovrà andarsene per sempre.

Mario vince il Televoto Flash e rientra in gara come FINALISTA!!!#Isola pic.twitter.com/9WsMvXgLEK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 25, 2025

Chi è tornato nella Palapa de L’Isola dei Famosi? A vincere il televoto flash è stato Mario Adinolfi (77,62%). Mentre ad abbandonare l’Ultima Spiaggia sono stati Dino (4,64%) e Patrizia (17,74%).