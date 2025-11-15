Chi Vuol Essere Milionario torna in prima serata su Canale 5 dopo più di cinque anni e lo fa con un momento storico: nelle nuove puntate viene vinto il milione di euro. La vittoria, registrata un anno fa, aggiorna per la quinta volta l’albo dei campioni del programma.

Torna Chi vuol essere milionario e qualcuno… vince!

Chi Vuol Essere Milionario sta per tornare in grande stile! A distanza di oltre cinque anni dall’ultima edizione, il quiz più famoso della televisione italiana riapproda nel prime time di Canale 5 e lo fa con un colpo di scena che i fan attendevano da anni: il fatidico milione verrà finalmente vinto.

A rivelarlo in anteprima è stato Davide Maggio, spiegando come, nel nuovo ciclo di puntate in arrivo a dicembre, il pubblico assisterà a uno dei momenti più iconici del format. Una notizia che ha già scatenato l’entusiasmo dei telespettatori e fan di Chi vuol essere milionario. Considerando tra l’altro che il traguardo era stato raggiunto solo quattro volte in vent’anni di storia. L’ultima risale al gennaio 2020, quando il concorrente Enrico Remigio completò con successo la scalata verso il montepremi.

Chi vuol essere milionario torna sul piccolo schermo con la sua formula classica, guidato dalla voce inconfondibile di Gerry Scotti, che ancora una volta accompagnerà i concorrenti tra domande, aiuti e tensione crescente. Secondo i palinsesti di Publitalia, le puntate andranno in onda ogni domenica, dal 7 al 28 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5.

Il dettaglio curioso? Queste nuove puntate erano state registrate circa un anno fa, ma solo ora Mediaset ha deciso di riportarle in onda. E l’ha fatto cogliendo l’occasione per regalare al pubblico un finale di anno ricco di adrenalina.

Insomma Chi vuol essere milionario farà ancora la storia. E siamo certi che pubblico non vede l’ora di scoprire chi riuscirà a portarsi a casa il sogno da un milione di euro.

