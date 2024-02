Chiara Ferragni avrebbe assoldato un team di avvocati per occuparsi della presunta separazione: gli ultimi rumor

Gossip

Nicolò Figini | 27 Febbraio 2024

In queste ore sono state rilasciate nuove indiscrezioni in merito alla presunta separazione di Chiara Ferragni e Fedez

Nuove indiscrezioni su Chiara Ferragni

In questi giorni si stanno continuando a rincorrere le indiscrezioni per quanto riguarda la presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Ovviamente non ci sono ancora conferme perché i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito, di conseguenza bisognerà attendere.

Tuttavia anche a Pomeriggio Cinque ne parlano giorno dopo giorno per tentare di tenere informati gli spettatori sugli ultimi sviluppi. La giornalista appostata sotto casa dell’influencer, infatti, ha spiegato che nelle ultime ore sono stati diffusi nuovi rumor:

“Chiara si sarebbe affidata a un team di avvocati per gestire le pratiche del matrimonio. Mentre Fedez avrebbe portato via alcune cose riguardanti il lavoro già due domeniche fa, ovvero prima delle indiscrezioni sulla sua uscita di casa”.

Si vociferava già, tramite Dagospia, che gli avvocati di Chiara Ferragni e di Fedez si fossero scambiati delle “lettere dal tono accesissimo“. Ma adesso si parlerebbe addirittura di un “team di avvocati“. Vedremo come proseguirà la situazione nelle prossime settimane.

Nel mentre, un’ulteriore indiscrezione degli scorsi giorni, ha reso noto che Federico si sarebbe molto arrabbiato con la moglie a causa della sua intervista a Il Corriere della Sera. Parlando del marito infatti ha svelato:

“Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli.

Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

Non appena avremo altri aggiornamenti non esiteremo a tenervi informati.