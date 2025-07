Dopo i gossip degli ultimi giorni, adesso viene confermato il ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. I due sono stati beccati in aeroporto insieme.

Chiara Ferragni è tornata con Giovanni Tronchetti Provera

Nell’ultimo anno e mezzo la vita privata di Chiara Ferragni è finita sotto le luci mediatiche. Nel febbraio 2024 infatti la celebre imprenditrice digitale si è ufficialmente separata da Fedez e i due hanno messo fine al loro matrimonio. Solo pochi giorni fa la coppia ha ottenuto il divorzio e a oggi dunque la saga dei Ferragnaz è solo un lontano ricordo. Nel mentre negli ultimi mesi l’influencer ha voltato pagina e si è così legata a Giovanni Tronchetti Provera. Pur non essendosi mai mostrati insieme sui social, i due sono spesso stati beccati insieme e sulla loro storia si è detto molto. Qualche settimana prima dell’inizio dell’estate è però arrivata la notizia della rottura, che ha spiazzato i più.

Adesso le cose sembrerebbero essere nuovamente cambiate e soltanto pochi giorni fa Gabriele Parpiglia ha annunciato che tra Chiara e Giovanni ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Ma non solo. Stando a quanto ha fatto sapere il giornalista, i due avrebbero deciso di darsi un’altra chance e sembrerebbe che l’imprenditrice abbia voglia di allargare ulteriormente la famiglia. Le voci di corridoio non sono state naturalmente commentate dai diretti interessati, ma in queste ore qualcosa ha confermato i pettegolezzi.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis, perché ha scelto il nome Priscilla per sua figlia

La pagina Very Inutil People ha infatti beccato Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme all’aeroporto di Milano Malpensa, segno che tra i due è realmente avvenuto un ritorno di fiamma. L’influencer, all’atterraggio, ha trovato proprio il manager ad aspettarla e insieme si sono diretti verso casa.

Tra Chiara e Giovanni sembrerebbe dunque essere tornato il sereno e ai due facciamo i nostri più sinceri auguri.