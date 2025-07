Con un lungo video condiviso sui social, Giulia De Lellis ha raccontato alcuni retroscena della sua gravidanza e ha spiegato perché ha scelto il nome Priscilla per sua figlia. Non è poi mancata una replica ai paparazzi e ai giornali di gossip, che hanno anticipato la lieta notizia al suo posto.

Le parole di Giulia De Lellis

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Giulia De Lellis ha annunciato di essere incinta. L’influencer è infatti in attesa della sua prima figlia, concepita dall’amore con Tony Effe, con cui fa coppia fissa da ormai circa un anno. La notizia naturalmente ha fatto emozionare tutti i fan, che da anni sostengono e supportano l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle ultime ore intanto, a sorpresa, Giulia, che in queste settimane ha sempre cercato di restare lontana dai riflettori, ha deciso di rompere il silenzio. Con un lungo video postato sui social la De Lellis ha raccontato alcuni retroscena della sua gravidanza, che sta andando a gonfie vele. Ma non solo. L’influencer ha anche spiegato perché lei e Tony hanno scelto il nome Priscilla per la loro figlia e in merito ha affermato:

“La bambina si chiamerà Priscilla, volevamo un nome romano. Significa estremamente nobile, importante. Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra. Se pensate di mettere d’accordo tutta la famiglia non finite più. Fregatevene di quello che dice la gente. Quando Tony mi ha detto questo nome io mi sono rinnamorata di lui. Il modo in cui lo diceva è stato bellissimo”.

@giuliadelellis103 Qualche kg (e mese) fa giravo questo video♥️ l’entusiasmo, la gioia e la curiosità sono sempre le stesse però… Vi lascio qualche funfact della mia gravidanza ( non ho il dono della sintesi quindi ne dovrò mettere un altro, sorry ) ma so che lo aspettavate tanto!!! E scusate se non ne parlo molto ma chi ci sta passando capirà quanto sia bello proteggere tutto questo ♥️♥️ ♬ suono originale – Giulia

Ma non è finita qui. Giulia De Lellis infatti ha anche replicato ai paparazzi e ai giornali di gossip, che hanno anticipato al suo posto la lieta notizia della gravidanza. In merito l’influencer ha dichiarato:

“Ci sono state persone indelicate che, non so per quale scopo, hanno cercato di condividere questa notizia prima di noi. Il problema è che non ci sono riusciti, perché l’hanno detto che io ero ormai bella che navigata. Lo sapevano già tutti i miei parenti e i miei amici. Se ci sono rimasta male? Trovo sgradevole che quando si tratta di salute, di gravidanza, e di situazioni un po’ più delicate e personali questi che fanno questi lavori privino delle persone di certe informazioni. Se poi per alcuni, visto che sono un personaggio pubblico, vale tutto, è un altro discorso”.