Secondo Gabriele Parpiglia, Chiara Ferragni avrebbe ritrovato la passione con l’ex Giovanni Tronchetti Provera. I due si sarebbero rivisti in segreto e poi concessi un weekend romantico sul Lago di Como. Pare che l’influencer voglia allargare la famiglia e abbia chiesto un figlio a Provera.

Chiara Ferragni di nuovo insieme con Tronchetti Provera?

Non solo la stoccata di Alessandro Gassmann a Fedez. Questa calda domenica di luglio ci ha riservato anche uno scoop su Chiara Ferragni e a svelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha rivelato infatti che alla nota imprenditrice digitale “torna a battere il cuore”.

Ma chi sarà l’uomo misterioso ad aver conquistato il suo cuore dopo la fine del matrimonio con Fedez e l’ultima relazione con Giovanni Tronchetti Provera? Chiara Ferragni sta cercando di scrollarsi il periodo difficile affrontato, dovuto anche alle problematiche lavorative. È tornata a essere molto attiva sui social, ma ora c’è o no un uomo nella sua vita?

Tornata da Città del Messico, ora intorno all’influencer aleggia un pettegolezzo sulla sua vita privata. La vita sentimentale di Chiara Ferragni potrebbe aver preso una nuova piega. A lanciare l’indiscrezione, come detto, è il giornalista Gabriele Parpiglia:

“A Chiara Ferragni torna a battere il cuore e no, non stiamo parlando di Cristiano Caccamo lungo flirt mai smentito. E non stiamo nemmeno parlando di cantanti tirati in ballo nei dissing”, scrive Parpiglia nella sua newsletter, lasciando intendere che nella vita della Ferragni ci sarebbe un nuovo amore o un ritorno inaspettato.

Secondo Gabriele Parpiglia ci sarebbe stato un ritorno tra Chiara Ferragni e il suo ex, Giovanni Tronchetti Provera. Nella sua newsletter il giornalista rivela che l’imprenditore non è mai tornato con la sua ex moglie, che oggi avrebbe un compagno e una nuova vita. Ci sarebbe stato poi anche un riavvicinamento tra Tronchetti Provera e Chiara, e tra i due sarebbe scoppiata di nuovo la scintilla.

“La passione tra i due è riesplosa ufficialmente”, si apprende dalla newsletter. Si fa riferimento a incontri segreti a Forte dei Marmi e un romantico weekend sul lago di Como. Chiara Ferragni aveva infatti postato un letto disfatto davanti a una vista mozzafiato. Uno scatto che, secondo il giornalista, rappresenterebbe molto di più di una semplice vacanza.

Ma non finisce qui. Sempre secondo quanto riportato da Parpiglia, non si tratterebbe di una semplice seconda chance, bensì i sarebbero intenti a fare sul serio.

Tanto che, come scrive il giornalista, “A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera. Il desiderio si avvererà?”.

Indiscrezione che, se confermata, segnerebbe una vera e propria svolta nella vita privata di Chiara Ferragni, già mamma di Leone e Vittoria.