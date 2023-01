Chiara Ferragni, ecco i brand che la vestiranno a Sanremo 2023

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Gennaio 2023

Chiara Ferragni

I brand che vestiranno Chiara Ferragni

Sono giornate intense queste per Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale infatti si sta preparando al meglio per affrontare il Festival di Sanremo 2023, al quale parteciperà nel ruolo di co-conduttrice nel corso della prima e della quinta serata. Tanta è l’emozione dell’influencer, che solo poche ore fa si è mostrata sui social insieme ad Amadeus, a Gianni Morandi e alle altre co-conduttrici della kermesse. Senza dubbio Chiara anche in questa occasione stupirà il pubblico e in molti si stanno già chiedendo cosa accadrà. Nel mentre nelle ultime ore proprio la Ferragni su Instagram ha rivelato i brand che la vestiranno a Sanremo: Dior e Schiaparelli. Ecco cosa ha annunciato l’imprenditrice:

“Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e con entrambi i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo”.

In questi giorni nel mentre si è anche discusso dell’alloggio di Chiara Ferragni a Sanremo. Come è stato rivelato, sembrerebbe che l’influencer per la sua permanenza in riviera abbia affittato una villa sulle colline della città. Ma non solo. Al suo fianco ci sarà anche l’intera famiglia, da Fedez, ai figli Leone e Vittoria, alle sorelle Valentina e Francesca. Pare anche che i Ferragnez saranno seguiti, dove possibile, dalle telecamere di Prime Video, in occasione delle ultime registrazioni della seconda stagione della serie, che debutterà sulla piattaforma streaming nei prossimi mesi.

La Ferragni nel mentre ha anche annunciato di aver devoluto in beneficenza il suo intero cachet, gesto che non è passato inosservato. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Chiara, certi che non deluderà le aspettative.