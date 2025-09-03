Chiara Ferragni è pronta alla ripartenza. In queste ore l’influencer ha infatti cancellato tutti i post sulla pagina del suo brand, segno che un nuovo inizio sta per arrivare.

Nuovo inizio per Chiara Ferragni

Gli ultimi due anni, come è ben noto a tutti, non sono stati di certo semplici per Chiara Ferragni. La celebre imprenditrice digitale ha infatti dovuto fare i conti con le conseguenza scaturire dal caso del pandoro gate, che hanno avuto importanti ripercussioni sulle sue società. Allo stesso tempo l’influencer ha dovuto affrontare la separazione da Fedez e solo di recente l’ex coppia social più famosa di sempre ha ottenuto il divorzio. Da qualche mese a questa parte tuttavia per Chiara è ricominciata la salita.

La Ferragni ha infatti voltato pagina e oltre ad aver ritrovato l’amore, al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, ha anche ripreso a dedicarsi anima e corpo alla sua carriera. Nei prossimi mesi sono infatti previsti importanti cambiamenti all’interno delle sue aziende e di certo in molti si chiedono cosa accadrà. In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore è successo qualcosa di inaspettato, che fa intuire che per l’imprenditrice sta per arrivare un nuovo inizio.

LEGGI ANCHE: Damiano David, fan truffata dal finto leader dei Maneskin

Chiara Ferragni ha infatti cancellato tutti i post dalla pagina del suo brand, segno dunque che l’influencer è pronta finalmente a ripartire. Attualmente il profilo, che fino a qualche giorno era pieno di contenuti inerenti ai prodotti del marchio, risulta vuoto e i fan si stanno già domandando come ci stupirà nei prossimi giorni la Ferragni.

Per Chiara dunque si prospetta un nuovo inizio e senza dubbio potrebbero non mancare tante novità nelle settimane a venire. L’imprenditrice nel frattempo si gode anche la relazione con Tronchetti Provera, col quale di recente è uscita finalmente allo scoperto. Inizia una nuova fase per la Ferragni e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.