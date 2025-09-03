Nel corso di una nuova intervista, Mario Adinolfi ha rivelato che il suo sogno professionale è quello di diventare opinionista di Uomini e Donne. Ecco le dichiarazioni dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

La confessione sorprendente di Mario Adinolfi

Uno dei naufraghi più divisivi e discussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stato senza dubbio Mario Adinolfi. Il celebre giornalista ha deciso di mettersi in gioco con questa nuova esperienza e in Honduras ha mostrato un nuovo lato di sé. Pur essendo uno dei favoriti alla vittoria, Mario si è classificato al secondo posto, venendo battuto da Cristina Plevani. In queste settimane così Adinolfi è tornato alla sua vita di sempre, di certo però non ha dimenticato l’avventura vissuta. In queste ore intanto il giornalista ha rilasciato una nuova intervista, durante la quale è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni cancella tutti i post sulla sua pagina

Ospite della nuova edizione di Casa Lollo, Mario Adinolfi si è candidato per il ruolo di opinionista di Uomini e Donne. L’ex naufrago ha infatti ammesso che il suo sogno professionale è quello di prendere parte al celebre dating show di Maria De Filippi come spalla di Gianni Sperti. Queste le dichiarazioni del giornalista, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì lo è per Tina. Io qualcosina magari la direi in più. Quindi, mi chiedi qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne”.

Le parole di Mario Adinolfi hanno così iniziato a fare il giro del web e c’è già chi sogna di vedere il giornalista a Uomini e Donne. Che Maria De Filippi dunque accolga la candidatura dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi? Non resta che attendere per scoprirlo.