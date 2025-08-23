Ora non ci sono più dubbi: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ufficializzano la loro storia

Con un semplice post e una storia pubblicata sui social Chiara Ferragni ha ufficializzato la storia d’amore con il noto imprenditore Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni ufficializza la storia con Tronchetti Provera

Era tanto atteso questo momento dai fan e finalmente è arrivato. Messo alle spalle il brutto periodo dovuto al Pandoro-Gate e alla separazione con Fedez, Chiara Ferragni ha finalmente voltato pagine. Da tempo ormai si parla di una frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera ma, nonostante gli avvistamenti, lei non ne aveva mai parlato pubblicamente. Non fino a oggi.

Recentemente Gabriele Parpiglia aveva raccontato nella sua newsletter del ritorno di fiamma per la coppia dopo un periodo di distacco. Poi sui vari settimanali sono emerse delle altre foto che non facevano altro che ribadire la questione. Ma in ogni caso mancava la conferma da parte dei diretti interessati. Oggi a sorpresa però Chiara Ferragni ha voluto uscire allo scoperto.

Sul suo profilo Instagram la nota influencer ha pubblicato una foto. Non ha scritto nulla se l’emoji delle stelline scintillanti e niente più. Nell’immagine Chiara e Tronchetti Provera sono sorridenti e spensierati, mentre lui la tiene stretta in vita. Nulla di più. A fare da cornice a questo bellissimo momento è un romantico tramonto, come potete vedere qui a seguire….

Post Instagram Chiara Ferragni

La notizia è stata accolta positivamente è ha fatto il giro del web in maniera piuttosto rapida tra gli utenti. In molti si sono riversati sul profilo di Chiara Ferragni per congratularsi con lei e farle i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita. Un nuovo inizio.

Così come Chiara Ferragni, il suo ex Fedez ha riaperto nuovamente il suo cuore. Ora è impegnato con la stilista Giulia Honneger e proprio non molto tempo fa anche lui ha reso nota la notizia sui social dopo tante paparazzate.