Chiara Ferragni, in una sfilata di Carnevale spunta un carro dedicato all’influencer: “Pensati libera”

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

Molte persone per questo Carnevale si sono davvero sbizzarrite con le maschere da realizzare. E ne abbiamo davvero per tutti i gusti! Non solo riferimento ai personaggi del Grande Fratello, ma anche a Chiara Ferragni e il pandoro gate che l’ha travolta. Ora spunta il video di un nuovo carro che sta circolando sui social e che riguarda proprio l’imprenditrice digitale.

Carro di Carnevale dedicato a Chiara Ferragni

Ci risiamo. Dopo la coppia che si è mascherata per il Carnevale facendo riferimento a Chiara Ferragni e al pandoro gate, sui social sta circolando un nuovo video che ha come “tema” principale proprio l’influencer.

Nel filmato in questione di cui vi riportiamo la foto sotto durante la sfilata tra colori, musica e maschere, non è mancato il carro dedicato a Chiara Ferrragni. Curato nei minimi dettagli questo vanta non solo il logo dell’influencer del suo brand, ma ha tratto ispirazione anche dalla frase “Pensati libera”, presente sulla fiancata.

Qui si fa riferimento alla stola indossata dall’imprenditrice digitale durante lo scorso Sanremo sul palco. Una frase ormai di cui sono stati realizzati tra i meme più disparati e che, a quanto pare, è tornata di moda anche quest’anno. Insomma dato che a Carnevale ogni scherzo vale, ci si è davvero sbizzarriti ancora una volta e Chiara Ferragni ne è stata inconsapevolmente grande protagonista.

Come detto il carro vanta anche la presenza di un grande uovo di Pasqua e di un altrettanto pandoro. Altra cosa che si è notata, oltre al logo, anche i colori che dominano il brand di Chiara Ferragni: il rosa e il celeste. Tutto curato nei minimi dettagli. Dicevamo peraltro che il video è diventato virale e non è mancata l’ironia da parte del web come accade spesso in questi casi.