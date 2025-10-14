In queste ore Chiara Ferragni ha postato una serie di scatti sui social in cui appare in splendida forma. In una delle foto l’influencer indossa un orologio e un bracciale che hanno un costo da capogiro e che hanno attirato l’attenzione del web.

Quanto costano i gioielli di Chiara Ferragni

Dopo due anni intesi e ricchi di cambiamenti, in questi mesi Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita. Dopo il divorzio da Fedez, l’imprenditrice digitale ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, e sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele per la coppia. Allo stesso tempo l’influencer si è anche concentrata a pieno sulla sua carriera e un passo alla volta ha cercato di rialzarsi dopo gli effetti del caso Balocco. A oggi dunque Chiara ha ritrovato la serenità e si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita insieme alle persone a lei più care.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione generale. Tutto è iniziato quando la Ferragni ha postato sui suoi social una serie di scatti per dare il benvenuto all’autunno. In una delle foto si nota l’imprenditrice sfoggiare due nuovi gioielli, un orologio e un bracciale, che immediatamente hanno destato la curiosità dei più. Il motivo? Il prezzo da capogiro, che supera quello di una macchina.

L’orologio indossato da Chiara Ferragni, come ha riportato FanPage, è l’iconico Panthère de Cartier, in passato indossato anche da Lady Diana. Si tratta di un accessorio interamente in oro giallo, con la cassa ornata di diamanti. Il costo? Ben 36.500 euro. Il bracciale invece, sempre in oro giallo di Cartier, è a oggi fuori produzione e ha un costo che varia dai 10 a 12 mila euro.

Insomma gioielli importanti quelli sfoggiati dalla Ferragni, che da sempre ha la passione per i preziosi di lusso.