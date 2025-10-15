Milly Carlucci fa il colpaccio! Sabato sera a Ballando con le Stelle arriva Renato Zero. Il cantautore ricoprirà il ruolo di ballerino per una notte.

Renato Zero arriva a Ballando con le Stelle

Siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione di Ballando con le Stelle e in queste prime settimane i concorrenti stanno dando il massimo per convincere a pieno la giuria e il pubblico. Puntata dopo puntata in studio non mancano le emozioni e senza dubbio questa si preannuncia essere un’edizione piena di colpi di scena. Sabato sera intanto su Rai 1 andrà in onda un nuovo imperdibile appuntamento con il talent show di Milly Carlucci e stavolta la padrona di casa ha fatto un vero colpaccio. In queste ore infatti è emerso un retroscena che sta già facendo discutere il web e che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Stando a quanto fa sapere Davide Maggio, in occasione della quarta puntata, ad arrivare in studio nel ruolo di ballerino per una notte sarà nientemeno che Renato Zero. Per la prima volta dunque il celebre cantautore, che da poco ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, si metterà alla prova con questa nuova esperienza e di certo già in molti si chiedono come ci stupirà in pista.

Pochi giorni fa intanto Milly Carlucci è stata ospite a Che Tempo Che Fa e nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio ha rivelato un retroscena inedito. La conduttrice ha infatti raccontato com’è nata l’idea di Ballando con le Stelle. In merito la presentatrice ha dichiarato:

“Era il 2004 mi trovavo in Inghilterra perchè mia figlia studiava lì e vedevo questa puntata di Strictly Come Dancing dove c’era un ballerino professionista e un dilettante famoso. Quando sono tornata in Italia dovevo fare quattro puntate e quindi ho voluto fare questo esperimento. È stato bellissimo, c’era anche Fabrizio Frizzi”.