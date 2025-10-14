Nel corso di una nuova intervista, Helena Prestes ha svelato che sta provando ad avere un figlio con Javier Martinez. Ecco cosa ha dichiarato la modella.

Cosa ha detto Helena Prestes

Helena Prestes e Javier Martinez fanno sul serio. Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello, la modella e il pallavolista hanno iniziato a costruire la loro vita insieme. Dopo un momento di crisi vissuto questa estate, i due oggi sono più uniti e innamorati che mai e proprio in questi giorni hanno iniziato una convivenza. Ma non è finita qui. Solo nelle ultime ore Helena e Javier hanno rilasciato una lunga intervista di coppia al settimanale Chi e nel corso della chiacchierata è stato affrontato il capitolo maternità. In merito alla possibilità di avere un figlio e di diventare mamma per la prima volta, la Prestes ha dichiarato:

“Un bambino? Ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima”.

A quel punto è però arrivato l’inaspettato colpo di scena. Helena Prestes ha dichiarato infatti che lei e Javier Martinez stanno provando ad avere un figlio e in merito ha aggiunto: “Non stiamo prendendo le precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino”.

Ma non solo. Javier ha anche parlato della possibilità di sposare Helena e a riguardo ha affermato: “L’intenzione è quella di sposarci. Qui a Terni gioco – è il mio lavoro, anche se è sport – e rientrare la sera, trovare Helena a casa è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta. È anche un bel cambio per noi due: adesso io lavoro di più, mentre nei primi mesi dopo il Grande fratello ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato. Mi sembra – non siamo scaramantici – che tutto stia funzionando, che tutto si stia allineando”.