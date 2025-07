Nel corso della finale de L’Isola dei Famosi, poco prima di venire eletta vincitrice, Cristina Plevani ha indossato la stessa camicia con cui entrò nella casa del Grande Fratello 25 anni fa. Sui social lei spiega il perché.

Il retroscena sulla camicia di Cristina Plevani

Sono trascorsi pochi giorni da quando Cristina Plevani ha vinto L’Isola dei Famosi, a distanza di 25 anni dal trionfo al Grande Fratello. In queste ore l’ex naufraga ha fatto dunque rientro in Italia e ha avuto modo di riabbracciare i suoi cari e di tornare alla sua vita di sempre. Nel corso della finale del reality show di Canale 5 è tuttavia accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Cristina infatti ha indossato la camicia che aveva il giorno della primissima puntata del GF, quando varcò la porta rossa.

Il dettaglio naturalmente ha immediatamente commosso tutto il pubblico e così nelle ultime ore a rompere il silenzio è stata la stessa Plevani. Con un lungo post sui social, l’ex naufraga ha rivelato perché ha voluto indossare all’Isola la stessa camicia che aveva messo in occasione del suo ingresso al Grande Fratello. Cristina ha così spiegato di averla acquistata nei primi anni ’90, durante una gita scolastica a Praga. Diventato il suo capo preferito, decise di metterla proprio per il suo arrivo al GF. In seguito la camicia è rimasta per anni in una cassapanca, fino a quando è arrivato il momento di preparare il sacco per l’Honduras.

Cristina Plevani ha poi raccontato di aver voluto portare con sé la camicia e aveva intenzione di metterla durante la prima puntata dell’Isola. Tuttavia, per evitare di rovinarla in vista del salto dall’aereo, ha deciso di lasciarla nella sacca come portafortuna. Arrivata in finale tuttavia Cristina, dopo aver avuto l’ok dalla produzione, ha voluto indossarla e, concludendo il suo lungo post, ha affermato:

“Nel 2000 sono stata la prima ad entrare dalla porta rossa e l’ultima ad uscire dalla casa. Nel 2025 sono la prima a tuffarmi dall’elicottero, così inizio a volare con la fantasia che potrei essere l’ultima ad andare via dall’isola. Sogna sogna che si avvera. Avverato”.